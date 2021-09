L’anno scolastico 2021/2022 sta per iniziare e moltissimi alunni italiani torneranno fra i banchi con lo zaino carico di quaderni e libri. I genitori dovranno nuovamente sostenere spese assai elevate per l’acquisto di manuali, libri di testo, dizionari e corredo scolastico.

Ad avvertire il peso maggiore sono le famiglie con 2 o 3 figli in età scolare che spesso devono farsi carico anche dei costi del trasporto. Non sono certo pochi gli studenti fuori sede che ogni anno fanno ricorso ai mezzi pubblici per raggiungere la sede dell’istituto scolastico. E ciò quindi comporta per i genitori un ulteriore esborso di denaro per la sottoscrizione dell’abbonamento a bus o metro. Si tratta di voci di spesa che incidono in misura significativa sul bilancio familiare pertanto meglio accantonare somme di denaro. Infatti ecco quanti soldi serve avere sul conto corrente ad una famiglia con 1 o 2 figli per vivere bene e stare tranquilli.

Prima che inizi il nuovo anno scolastico è possibile inviare domanda al proprio comune di residenza per ottenere aiuti economici da destinare alle spese scolastiche. Pertanto conviene prestare attenzione perché mancano pochi giorni per richiedere assegni fino a 280 euro per figli studenti. Similmente conviene informarsi per non perdere rimborsi sulle spese scolastiche di 800 euro per figli studenti dall’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione dei redditi 2021.

Attenzione perché mancano pochi giorni per richiedere assegni fino a 280 euro per figli studenti

Le famiglie potranno inoltrare richiesta di contributi economici per i figli che studiano al proprio comune di residenza. L’importo del bonus cambia da Regione a Regione e anche in riferimento alla condizione reddituale del richiedente. Ad esempio il Comune di Napoli garantisce l’erogazione di assegni che partono da 125 euro per gli alunni frequentanti la classe terza della scuola media.

Per gli studenti delle prime classi l’ammontare del contributo è pari a 280 euro, mentre scende a 110 euro per quelli di seconda media. Gli importi dei bonus per le scuole superiori invece partono da 180 euro per il quinto anno fino ad arrivare a 275 per il primo. Secondo quanto si legge nel bando, il Comune di Napoli ha inoltre individuato due fasce ISEE per l’assegnazione del sostegno finanziario. La data di scadenza per l’invio delle domande coincide con il 20 settembre 2021 per cui vi è ancora tempo per presentarle. A seconda del comune in cui si risiede variano i requisiti reddituali, i termini di consegna e gli importi del bonus. Conviene pertanto verificare sul portale ufficiale del comune di residenza l’eventuale disponibilità di risorse economiche e le modalità di presentazione.

Approfondimento

Qual è l’importo degli assegni INPS per i lavoratori con figli e redditi fino a 50.000 euro?