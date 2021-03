Prima ancora di individuare qual è l’importo degli assegni INPS per i lavoratori con figli e redditi fino a 50.000 euro è necessaria una premessa. Non si tratta di aiuti economici che l’Ente previdenziale eroga in automatico. Pertanto chi intende avvalersi dei benefici finanziari a disposizione dei contribuenti deve inoltrare una specifica richiesta. Gli importi spettanti cambiano in misura sensibile a seconda della condizione reddituale del richiedente e della composizione del nucleo familiare.

Più è basso l’ammontare complessivo dei redditi e più membri rientrano nel nucleo familiare più elevata sarà la somma di denaro cui si ha diritto. Inoltre l’INPS assicura importi più consistenti qualora in famiglia vi siano minorenni con disabilità fisiche e/o psichiche. Ciò in ragione delle specifiche esigenze e del superiore aggravio economico che implica la cura e l’assistenza ad un soggetto non autosufficiente. Per conoscere nel dettaglio gli importi spettanti rimandiamo il Lettore all’articolo “A quanto ammontano gli assegni familiari INPS del 2021?”. Per capire invece qual è l’importo degli assegni INPS per i lavoratori con figli e redditi fino a 50.000 euro bisogna consultare le tabelle ANF.

Qual è l’importo degli assegni INPS per i lavoratori con figli e redditi fino a 50.000 euro?

Consultando la circolare n. 60/2020 dell’INPS si ha modo di conoscere le nuove soglie di reddito e l’aggiornamento relativo alle somme di denaro spettanti. Le tabelle ANF riportano infatti l’ammontare degli assegni per il nucleo familiare in riferimento alla fascia reddituale di appartenenza e al numero dei membri. Ogni anno il lavoratore ha facoltà di presentare per via telematica la richiesta di assegni per il nucleo familiare.

L’Ente previdenziale individua l’importo spettante proprio in base ai dati e alle informazioni che il richiedente invia. In alternativa lo stesso datore di lavoro, dietro esplicita autorizzazione del lavoratore, può farsi carico dell’invio della richiesta di ANF. Se nel nucleo familiare sono presenti entrambi i genitori e 3 figli di cui uno minorenne il valore dell’assegno per il 2021 sarà pari all’incirca a 146 euro. Tale importo raggiungerà solo i lavoratori che dichiarano redditi fino a 50.235 euro e che inviano la domanda di assegni per il nucleo unicamente tramite web, patronato o datore di lavoro.