A volte le mode ritornano. E come molti hanno notato, sembrano ritornare sempre più spesso. Ma d’altronde, non c’è nulla di nuovo sotto il sole ed è normale che le grandi idee nel campo della moda vengano riutilizzate più volte, adattate e modificate per stare al passo con i tempi. È quello che sta succedendo anche a un accessorio che negli ultimi anni non si era più visto in giro, ma che nella prossima primavera avrà un ritorno di fiamma. Vediamo di che accessorio stiamo parlando e come sfoggiarlo al meglio.

Prepariamo il nostro look più sbarazzino perché nel 2022 torneranno le frange

Proprio così: la primavera 2022 sarà un nuovo momento di gloria per frange e lacci. Non si vedevano più in giro dal loro periodo di massimo splendore negli anni ‘70 e ‘80, ma finalmente questi simpatici accessori stanno per tornare alla ribalta. Sicuramente tutte abbiamo nell’armadio qualche abito con lacci e frange, magari ereditato dalla mamma o dalla nonna che vestiva sempre al top in gioventù. Ma come possiamo sfoggiare al meglio lacci e frange nel 2022?

Attenzione perché in primavera torneranno finalmente di moda questi accessori anni ’70 e ’80 che sicuramente tutte abbiamo nell’armadio

Non dobbiamo essere timide: sfoggiamo le frange senza timore. Certamente le possiamo indossare su maglie e scarpe, ma perché non anche sui pantaloni e sulle borse? Non dobbiamo temere di assomigliare a un cowboy del far west: tutti amano un look deciso e sbarazzino. Ma come possiamo indossarle al meglio secondo il nostro fisico?

Più discrete se siamo piccole, lunghe e colorate se siamo alte e slanciate

Se abbiamo un fisico petit, le frange possono essere un ottimo accessorio da usare con moderazione. Magari sulle maniche della giacca, sui polsini, o in fondo alla gonna.

Se invece abbiamo un fisico più alto e slanciato non dobbiamo mai temere di esagerare. La primavera ci regalerà infinite occasioni ed opportunità di sfoggiare le frange in maniera allegra e sbarazzina. Perché non regalarci un bel vestito con uno spacco vertiginoso fatto di frange? O un paio di pantaloni a zampa frangiati?

Attenzione perché in primavera torneranno finalmente di moda le frange anche sugli accessori.

Assolutamente consigliate per tutte sono le frange su scarpe e borse. Sì a stivaletti rifiniti con frange e decisamente sì alle borsette frangiate, sia per chi ama un look più casual che per chi ci tiene ad essere sempre al top in ogni occasione.

