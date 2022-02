Abbiamo sempre parlato di letture consigliate e film da vedere online. Per esempio, in questo articolo, spicca fra tutti Il Piccolo Principe in tutta la sua tenerezza. In realtà, però, è un libro che regala maggiore comprensione solo con la lettura in età adulta. Esistono un sacco di serie tv che si possono ormai vedere sulle principali piattaforme come Netflix, Prime Video o Disney Plus e oggi parliamo proprio di una storia a puntate. Prima era possibile trovarla anche su Netflix, ma essendo proprietà Disney, da qualche tempo, è possibile guardarla solo su questa piattaforma. Ecco la serie imperdibile che ha conquistato milioni di persone.

Le somiglianze con un altro disastro aereo

La serie tv in questione è nata nel 2004 e ha avuto una vita lunga 6 stagioni. Esattamente come per le serie tv meno recenti, il numero di puntate a stagione è particolarmente lungo, circa 23-24 puntate. Ma non facciamoci prendere già dallo sconforto, perché già dalle prime puntate non baderemo più alla lunghezza, ma divoreremo ogni stagione in pochissimo tempo. È un po’ drammatica, a tratti thriller e sicuramente di avventura. Alcuni direbbero che è stata fatta sulla falsa riga del celebre film Cast Away degli anni 2000. Dove Tom Hanks precipita su un’isola deserta come unico sopravvissuto di una strage aerea. Nella parte finale del film l’attore crea una zattera, ritrovata dopo alcuni giorni da una nave portacontainer.

Ecco la serie imperdibile che ha tenuto con il fiato sospeso milioni di persone e non ha nulla a che vedere con Cast Away

Può sembrare simile, almeno in apparenza, con la nostra serie tv, ma è un bagliore. Sin da subito notiamo delle differenze disarmanti. Un gruppo di sopravvissuti ad un incidente aereo approda su una strana isola. L’isola misteriosa nasconde altri sopravvissuti, strani mostri e addirittura qualche orso polare. Per non parlare di sperimentazioni scientifiche come quella “Delta” dove venivano lasciate le persone in un bunker in balia di un pulsante e di un orologio che segnava il tempo. Lost è la storia di un gruppo di fortunati o, forse, di sfortunati avventurieri. Loro, al contrario di Tom Hanks, hanno riserve di cibo, banane e pesce.

Ma quello che nessuno riesce mai a spiegarsi sono le visioni, il ritorno alla vecchia vita, il ricordo degli affetti che sembrano quasi reali. È questa la serie imperdibile che, molto probabilmente, incanterà anche noi. Ma alla fine, saranno davvero ancora vivi questi sopravvissuti su una gigantesca isola deserta?