Ad esempio è prevista anche la tutela dei superstiti in caso di decesso di un pensionato o di un lavoratore assicurato. La Legge, cioè, concede una pensione a beneficio dei familiari come il coniuge superstite e ai figli.

Per la precisione, si parla di pensione di reversibilità nel caso in cui il defunto è un pensionato. Se invece si tratta di un lavoratore assicurato, al verificarsi di alcuni requisiti contributivi scatta la pensione indiretta. In mancanza dei requisiti, ecco l’indennità di morte ai superstiti, una elargizione del tipo una tantum.

I presupposti per la pensione di reversibilità

Secondo l’ordinamento, la domanda di pensione di reversibilità non può essere accolta in assenza di una unione civile formalizzata. Detta diversamente, i requisiti che conducono al suo riconoscimento sono i seguenti:

l’unione in matrimonio;

l’unione civile;

la convivenza riconosciuta presso il Comune.

L’ordinanza della Cassazione

L’ordinanza n. 8241 del 14 marzo 2022 della Corte di Cassazione ha fatto luce su una fattispecie particolare e riguardante la pensione di reversibilità.

Gli Ermellini sono intervenuti in seguito all’istanza di una donna che aveva convissuto per 30 anni con la compagna pensionata e deceduta prima del 2016. Ossia prima dell’entrata in vigore della legge sulle unioni civili (Legge n. 76), che ha visto la luce nel 2016.

Secondo la Corte, in assenza di una unione civile formalizzata non spetta il trattamento previdenziale in favore del partner superstite. Pertanto, attenzione perché i soldi della pensione di reversibilità non vengono riconosciuti in simili fattispecie.

Attenzione perché i soldi della pensione di reversibilità non spettano a queste coppie secondo la Cassazione

A dire il vero, nell’istanza la superstite non ha chiesto ai giudici un’applicazione retroattiva della legge sulle unioni civili. Più semplicemente ha chiesto una parità di diritti come nel caso delle coppie eterosessuali. Del resto prima dell’entrata in vigore della Legge del 2016 era impossibile formalizzare l’unione di fatto tra due partner dello stesso sesso.

Tuttavia, secondo la Cassazione la mancanza del requisito formale comporta il non riconoscimento della pensione di reversibilità. Alla data dei fatti, la legge sulle unioni civili, che ha disciplinato le unioni di fatto, non era ancora entrata in vigore. Stante la non retroattività della norma, la domanda non ha trovato accoglimento.

