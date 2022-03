Sta arrivando la primavera e, come ogni anno, è giunto il momento che le nostre piante facciano i fiori. Ci sono alcune piante che li fanno subito, altre invece ci mettono un pochino più di tempo.

I fattori che influenzano la crescita dei fiori sono vari e possono andare dalla temperatura non ancora adatta al fatto che le nostre piante hanno bisogno di un piccolo aiuto. Ma tra crescita splendente e non crescita, c’è anche la crescita dei fiori un po’ bruttini. Ovvero quelli spenti, che non hanno luce, un pochino rovinati e che non irradiano casa con il loro profumo. E anche in questo caso, allora, c’è bisogno di un aiuto che viene dall’esterno.

Concime per fiori fatto in casa

Molto spesso seguiamo online dei trucchi per concimare le nostre piante. Ci sono moltissimi prodotti naturali che, infatti, vengono impiegati per dare forza alle nostre piante. E questi soprattutto sono gli scarti di alcuni cibi, come il guscio dell’uovo. Sembrerà assurdo, ma il guscio dell’uovo fa veramente miracoli con le piante. Ma non stiamo parlando in questo caso di prodotti naturali fatti in casa. Stiamo, invece, parlando di alcuni liquidi da usare per far crescere in modo miracoloso i fiori sani e belli sulle nostre piante fiorite.

Una vera crescita miracolosa di fiori grazie a qualche goccia di questo liquido nell’acqua delle piante

Basterà, infatti, qualche goccia di un semplice liquido per vedere le nostre piante fiorire. Stiamo parlando del concime liquido per piante fiorite. Ce ne sono veramente tanti in commercio nei vari negozi, ma ce ne sono tanti anche che possiamo acquistare online. Ci sono sia i concimi generali per piante fiorite, sia quelli invece specifici per alcuni gruppi di piante. Ad esempio molto valido per gerani, surfinie, azalee e rododendri è il concime piante fiorite liquido Flortis, oppure il concime Fito plus. Ma ci sono anche i concimi specifici per piante con guano, ad esempio.

Come si usano i concimi liquidi

Ma come vanno usati i concimi liquidi? Si usano una sola volta? Ovviamente no, deve essere usato per un lungo periodo. Solitamente il periodo consigliato si trova sull’etichetta del prodotto. E su questa si trova anche la quantità corretta da diluire nell’acqua per le piante. Spesso può essere un misurino per ogni 5 litri, altre volte invece un solo misurino per un litro di acqua. Ed ecco che avremo una vera crescita miracolosa di fiori grazie a questo giusto concime.

