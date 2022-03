Le polpette sono il rifugio di tutti coloro che sono alla ricerca di un piatto che sia semplice da cucinare e buono da mangiare. Le polpette, inoltre, godono dell’ulteriore pregio di essere delle ottime soluzioni per svuotare il frigo in modo originale e saporito. Se però in alcuni casi abbiamo la necessità di smaltire gli alimenti vicini alla scadenza, in altri casi potremmo avere il problema opposto, ovvero il frigo vuoto. Ecco che, allora, dovremo cercare di aguzzare l’ingegno e creare piatti da cucinare a pranzo e cena con pochi ingredienti.

A questo scopo, ecco 3 geniali polpette velocissime per le quali bastano pochi ingredienti da cucinare in modo leggero.

Tocco di freschezza

Torna la primavera e con essa anche una delle verdure più amate, le zucchine. Per le nostre polpette ci muniremo proprio di zucchine che dovremo lavare e grattugiare con una grattugia a maglie larghe. Strizziamo le zucchine grattugiate per eliminare i liquidi in eccesso e mescoliamole con ricotta, sale, scorza di limone, pangrattato e basilico. Mescoliamo il tutto fin quando non avremo ottenuto un composto stabile con il quale formare le polpette che andranno nuovamente passate nel pangrattato. Cuciamo le polpette in padella con poco olio fin quando non saranno dorate su tutti i lati e salare solo alla fine. Possiamo arricchire ulteriormente le polpette inserendo un’alice nel composto.

Ecco 3 geniali polpette velocissime da cucinare in forno o padella senza uova e senza carne macinata

Sempre utilizzando come base la ricotta, possiamo ottenere delle ottime polpette da fare in forno sostituendo le zucchine con le carote. Laviamo e sbucciamo le carote per poi tagliarle rondelle sottili. Saltiamo le carote in padella con dell’olio, del sale e poca acqua lasciando che stracuociano e si sfaldino. Al termine della cottura aggiungeremo anche del curry per dare una nota speziata che ben si sposa con le carote. Uniamo le carote cotte alla ricotta, pangrattato e, come in precedenza, formiamo delle polpette che passeremo nuovamente nel pangrattato. Cuciamo il tutto in forno per 20 minuti a 180°, fin quando non saranno dorate.

Se non c’è la carne macinata…

Le polpette vengono tradizionalmente fatte con la carne macinata ma, in assenza di questa, possiamo ovviare con i legumi. Possiamo ad esempio realizzare delle polpette di ceci facendoli cuocere in padella con scalogno e olio e poca acqua. Una volta cotti, triteremo molto finemente degli aghi di rosmarino che aggiungeremo ai ceci per poi frullarli. Una volta frullati aggiungiamo del pangrattato e del sale per poi cuocere in forno fino a doratura. Da servire ben calde, magari con una maionese vicino.

