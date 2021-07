Quante volte prima di partire per le vacanze abbiamo dovuto pensare anche a quando incastrare l’appuntamento dal parrucchiere? Questo è un dilemma che hanno tutte le persone che si tingono i capelli per coprire la canizie.

Il discorso è il medesimo anche per chi decide di tingersi i capelli comodamente a casa propria. Il problema è che non siamo tutti esperti parrucchieri, ed è quindi facile cadere in errori che possono causare danni ai nostri capelli.

Se non vogliamo che ciò accada dovremmo stare attenti ad evitare alcuni atteggiamenti molto diffusi tra chi utilizza le tinte casalinghe. Ecco di cosa si tratta.

Chi si fa la tinta dovrebbe evitare questi errori madornali che danneggiano i capelli

Abbiamo già spiegato che chi si fa la tinta dovrebbe essere consapevole di questi rischi di cui le pubblicità non parlano. Oggi chiariamo altri dubbi molto diffusi.

I capelli devono essere sporchi o puliti prima di fare la tinta? Questo è un altro dilemma perenne che ha la maggior parte delle persone.

Secondo gli esperti è bene non fare la tinta quando i capelli sono ancora perfettamente puliti, ma neanche quando sono troppo sporchi. Il motivo è che in questi casi il colore non “prenderà bene” poiché tenderà a scivolare via dal fusto dei capelli. L’ideale quindi sarebbe applicarla circa 48 ore dopo l’ultimo shampoo.

Ovviamente la situazione varia da persona a persona, quindi chi ha i capelli che tendono a sporcarsi velocemente potrà anche ridurre i tempi e viceversa.

Attenzione al tempo di posa

Ogni tinta per capelli riporta sulla confezione il tempo di posa necessario alla buona riuscita dell’operazione.

Questi minuti andranno monitorati e rispettati scrupolosamente se vogliamo evitare danni ai nostri capelli. Infatti, un tempo di posa inferiore a quello indicato creerà sui nostri capelli una copertura non omogenea, ad effetto macchie di leopardo. Al contrario, un tempo superiore a quello indicato, sovraccaricherebbe inutilmente i nostri capelli.

L’ultimo passaggio è fondamentale

Quando risciacquiamo i capelli dopo la tinta, ricordiamoci sempre di utilizzare il balsamo o la maschera compresi nella confezione. La ragione è molto semplice.

Questi prodotti sono specifici, al contrario di altri shampoo o balsami troppo aggressivi o sgrassanti, con cui rischieremmo di rovinare il lavoro svolto.

Ecco perché chi si fa la tinta dovrebbe evitare questi errori madornali che danneggiano i capelli.