La vitamina B12 è una vitamina cosiddetta idrosolubile. Le vitamine idrosolubili sono quelle vitamine che devono necessariamente e regolarmente essere assunte con l’alimentazione. La vitamina B12 è importantissima per la produzione di globuli rossi e per la formazione del midollo osseo. Si trova in tutti gli alimenti di origine animale: carne, pesce, latte, uova. Per questo chi segue una dieta vegetariana o vegana è lievemente più soggetto ad avere questo tipo di carenza.

Se la carenza da vitamina B12 non viene trattata correttamente può causare problemi anche piuttosto seri come infertilità temporanea e problemi cardiaci. Solitamente la si tratta con un’alimentazione adeguata e, solo in alcuni casi, si preferisce utilizzare degli integratori appositi. Ma attenzione perché chi ha carenza di vitamina B12 potrebbe manifestare questo sintomo insospettabile. Per capire se si soffre di questa carenza, infatti, è necessario saper riconoscere i sintomi provocati dalla carenza di vitamina B12 nel nostro organismo.

Il sintomo più evidente di chi soffre di carenza da vitamina B12 è un battito cardiaco accelerato. Questo succede perché il cuore inizia a battere più velocemente per sopperire al basso numero di globuli rossi nel sangue. La carenza di vitamina B12 è causata dalla mancanza di fattore intrinseco, una proteina che serve ad assorbire questa vitamina. La mancanza di fattore intrinseco causa una patologia che si chiama anemia perniciosa.

Dunque è importante controllare il nostro battito cardiaco perché questo ci dà i primi segnali di un’eventuale carenza di vitamina B12. È un sintomo piuttosto comune e insospettabile ma questo non significa che non dobbiamo prestargli attenzione. Se la tachicardia si presenta spesso e in condizioni di riposo è bene consultare il proprio medico e verificare che non si abbia una carenza di questa vitamina. Se è così il medico valuterà se provare ad integrare la vitamina B12 prima con l’alimentazione e poi, eventualmente, con degli integratori specifici. Qualora questo non dovesse risolvere il problema, sarà il medico stesso a consigliarci se fare ulteriori esami diagnostici per capire se si soffre di anemia perniciosa.