Nuove dichiarazioni dall’assemblea ABI

In questi giorni abbondano le dichiarazioni delle principali figure in campo economico italiano che si sono espresse di recente per il consueto appuntamento dell’assemblea ABI.

I concetti chiave espressi riguardano le stime di crescita e gli aiuti dalle banche.

Oltre ai pronostici relativi alle stime di ripresa economica e di crescita del PIL le nuove dichiarazioni fatte dall’assemblea ABI riguardano anche l’importanza del mondo bancario.

Da sempre, infatti, le banche italiane sono ricche di clienti che fanno investimenti “cassetto” ma che non si sbilanciano in attività speculative.

Gli intermediari bancari, quindi, sono sollecitati ad essere più attenti e attivi in questa delicata fase dell’economia italiana, dando attivamente supporto alle PMI e dando fiducia ai giovani.

Quali sono le nuove dichiarazioni fatte dall’assemblea ABI?

Il ministro dell’economia Daniele Franco ha annunciato una politica di bilancio espansiva per riuscire a risollevare l’economia italiana. Ciò significa avere la possibilità di aumentare la spesa pubblica o diminuire la pressione fiscale. Ed eventualmente combinare entrambe le manovre per aumentare i consumi degli italiani.

Questo annuncio, inoltre, è stato accompagnato dalle dichiarazioni di Antonio Patuelli, presidente ABI. Patuelli ha sottolineato l’importanza della differenza tra la maggioranza degli investitori italiani, cassettisti, e la parte che rimane di investitori speculatori. Tale differenza deve essere un valore aggiunto e deve avere delle distinzioni fiscali importanti che stimolino gli investimenti.

L’ultima parola di Ignazio Visco, governatore della Banca d’Italia, è stata sull’importanza dell’Autorità Antiriciclaggio.

Quest’ultima si occupa di individuare e sconfiggere tutti i fenomeni di attività sospette. Dopo una fase di indagine e di accertamento, infatti, si individuano i legami e la fitta rete che coinvolge il denaro, assicurando la salubrità e la legalità del sistema.

Il governatore, infine, ha sottolineato l’importanza richiamando all’ordine e al senso civico tutti i dipendenti delle banche, per migliorare il sistema di AML italiano. Quest’ultimo si inserisce in un disegno creato dalle direttive e dalle politiche europee volte a uniformare in tutta l’Eurozona il sistema di controlli.