Oramai il pensiero di molti è già rivolto alle meritate vacanze estive. Ogni giorno ci sono milioni di italiani che sono alle prese con la preparazione della borsa. Vediamo cosa mettere nella valigia per trascorrere una sicura e serena vacanza.

Prendere carta e penna

Per organizzare al meglio la preparazione della valigia conviene fare una vera e propria lista. Perciò appuntare su un foglio tutto l’occorrente necessario onde evitare di dimenticarsi qualcosa di importante. Facendo in questo modo si evitano ulteriori spese nelle località turistiche.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Infatti come tutti sanno, nel periodo estivi, l’arrivo dei turisti spinge gli esercenti ad aumentare i prezzi per fare maggiori incassi. Attualmente con la crisi economica delle famiglie italiane anche risparmiare pochi euro è importante. Dunque meglio mettere in valigia quello che già abbiamo in casa.

I medicinali

In questo articolo non focalizziamo l’attenzione su quale abbigliamento portare ma su quali medicinali mettere nella borsa per una vacanza felice e serena.

Prima di tutto è importante ricordare i medicinali che utilizziamo abitualmente e fare bene i conti in modo da non avere sorprese durante la vacanza. Può capitare di terminare le medicine e di dover fare una vera e propria corsa contro il tempo alla guardia medica per farsi prescrivere il farmaco. Dunque calcolare bene le compresse disponibili in base ai giorni di permanenza lontani da casa.

Come trasportare le medicine

Ogni farmaco deve essere conservato in un determinato modo, ma in linea generale devono essere al riparo dalla luce, da calore e umidità in un ambiente che non superi i 25 gradi. Poi ci sono quelli più delicati che necessitano di stare in frigorifero. In questo caso durante il trasporto bisogna ricorrere a particolari soluzioni onde evitare l’alterazione.

Oltre alle medicine necessarie bisogna portare medicazioni e piccoli strumenti come un termometro. Esistono dei veri e propri kit da viaggio con disinfettante, garze, cerotti, cotone idrofilo, forbici e pinzette.

Cosa mettere nella valigia per trascorrere una sicura e serena vacanza

Inoltre meglio portare farmaci antidiarroici, sali reidratanti, fermenti lattici, anticinetosici per mal d’auto, mal di mare, mal d’aereo. Farmaci antispastici per dolori e coliche addominali e antipiretici e/o antidolorifici-antifiammatori.