Il cervello è quella parte del corpo a cui, paradossalmente, pensiamo di meno. Figurarsi che quando pensiamo è proprio grazie al cervello! Eppure, ci sono tantissime altre cose che ci spaventano. Pensiamo solo al colesterolo, alla glicemia o alla pressione bassa d’estate. Ecco, noi di ProiezionidiBorsa non vogliamo sottovalutare i rischi di chi non controlla quei valori. Difatti abbiamo scritto un articolo in cui spieghiamo come evitare al meglio di avere dei valori sballati per quelle preoccupazioni.

Oggi, però, vorremmo concentrarci sul cervello e su come possiamo tenerlo giovane ed in forma. Infatti, attenzione per un cervello in forma dobbiamo consumare questo comune alimento economico.

I mille usi e benefici del pomodoro

Ebbene sì, la scienza lo conferma. Per avere in cervello che funziona dobbiamo mangiare del pomodoro. Noi italiani non possiamo che rallegrarci di fronte a questa bella considerazione. Siamo dei gran ghiotti di pomodoro. Pizza, pasta, insalata caprese e via dicendo, il pomodoro sta proprio dappertutto nella nostra dieta. Vediamo come usarlo al meglio per tenere giovane il nostro cervello.

Un’importante e prestigiosa ricerca ha infatti dimostrato che il succo di pomodoro ha un importantissimo effetto benefico sul nostro cervello. In particolare, riesce a mantenerlo giovane e attivo. Nessuno vuole invecchiare presto e fare invecchiare il cervello prima del tempo è sicuramente una scelta sbagliata.

Il succo di pomodoro è una bevanda fatta, appunto, di pomodori. Lo troviamo spesso nei menu in aereo, sui treni e sulle navi. In Spagna è molto diffuso, mentre in Italia per trovarlo al supermercato possiamo faticare un po’. Di conseguenza, o ce lo prepariamo o ci concentriamo a mangiare i pomodori crudi. Infatti, se ragioniamo con logica, il succo di pomodoro è sostanzialmente un pomodoro crudo liquido. Possiamo tranquillamente mangiarci il nostro pomodoro crudo e avere un effetto molto simile. Ovviamente, non dobbiamo aggiungerci altre cose.