Se il nostro cellulare ci crea problemi le soluzioni migliori possono essere queste

Nel 2021 tutti hanno un cellulare. In particolare uno smartphone. Con tale dispositivo si può fare di tutto. Si controlla la posta, si inviano mail di lavoro, si chatta sui social network.

Nessuno può fare a meno del pronipote del telefonino. Anche semplicemente dimenticarlo a casa sarebbe una disdetta. Quando fa i “capricci” la situazione può diventare ancora più difficile.

Se il nostro cellulare è lento e ci crea dei problemi, le soluzioni migliori a costo zero possono essere queste.

Se il nostro cellulare è lento e ci crea dei problemi le soluzioni migliori a costo zero possono essere queste.

Il nostro smartphone può mostrare dei sintomi davvero fastidiosi. Si blocca mentre lancia un’applicazione, non ci permette di fare smart working. Tutto è rallentato e inutilizzabile. Ciò può intaccare seriamente il nostro equilibrio psicofisico. Il problema potrebbe essere un carico eccessivo di memoria. Si consiglia di rivolgersi ad un negozio di telefonia per i casi più gravi.

Per fortuna, però, c’è qualcosa che possiamo fare in maniera autonoma.

Fare le pulizie non solo a casa

Il primo passo è fare le pulizie. Non solo a casa. Come i pavimenti, le scrivanie e i mobili, anche il nostro smartphone accumula sporcizia. Non si tratta della polvere, ma di file spazzatura che occupano il sistema. Cancellarli è una buona strategia per velocizzare il nostro dispositivo.

Ci sono dei programmi “spazzini” già installati su Android. Altre app affidabili sono FastCleaner e CCleaner.

Cancellare alcune applicazioni

Il nostro cellulare può tornare ai fasti di un tempo semplicemente disinstallando alcune applicazioni. L’operazione è davvero facile. Bisogna fare attenzione, tuttavia, a cancellare dei programmi che non utilizziamo.

La memoria sarà più libera e il sistema sarà più spedito.

Utilizzare alcuni programmi più leggeri

I programmi launcher servono a lanciare le applicazioni. Si occupano dell’interfaccia del nostro dispositivo. Alcuni, però, possono essere troppo pesanti e richiedere troppe risorse. La soluzione è semplice: bisogna scaricare un launcher più leggero.

GO Launcher EX e Nova Launcher sono due ottime soluzioni.