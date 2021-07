Per calmare il colon irritato non bisogna solo fare attenzione a particolari alimenti da evitare. Bisogna anche sapere che i condimenti influiscono molto sulla colite. Anche per i condimenti c’è un sì ed un no per non peggiorare questa infiammazione intestinale, scopriamolo insieme.

Chi vince la sfida

Il vincitore della sfida dei condimenti è l’olio di oliva, ovviamente extravergine. Questo immancabile alimento della cucina italiana ha decisamente la meglio su burro e margarina. Questi ultimi due, infatti, sono comunque lunghi e complessi da digerire. L’olio, invece, ha proprietà sfiammanti.

In generale, sono da evitare tutti quei condimenti che sono lunghi da digerire. Spesso, infatti, la colite si origina da una cattiva digestione iniziata male nello stomaco. Tutto quello che rimane nello stomaco troppo a lungo può avere influenze negative sulle infiammazioni dell’intestino. Per questo il fritto è nemico di chi soffre di colite.

Questa affermazione può farci pensare che si debba rinunciare per sempre al soffritto. In realtà, basterebbe solo alleggerirlo. Per esempio, si possono far appassire in pentola la cipolla o l’aglio e le verdurine con un po’ d’acqua. L’olio potrà essere aggiunto quando la cottura è quasi completa. Sarà comunque un buon condimento che non complica la digestione.

Le salse industriali

La maionese ed altri condimenti pronti non sono certo veloci da digerire. Quindi meglio evitarli in fase di colite acuta. Come già sottolineato le scelte alimentari in quel periodo devono essere mirate a far arrivare nell’intestino alimenti poco lavorati e che lo stomaco possa aver già digerito il più possibile.

Cosa fare con le spezie

Vanno evitate le spezie che possono dare infiammazione come peperoncino e curry. Via libera invece a prezzemolo e finocchio. Quest’ultimo addirittura aiuta a ridurre in gonfiore intestinale, come già sottolineato dagli esperti di Proiezionidiborsa su queste pagine.