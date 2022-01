Venere è il pianeta dell’amore. Il suo colore ricorda il romanticismo e persino i romani avevano identificato la dea dell’amore proprio con Venere. Certo, se siamo degli inguaribili romantici possiamo pensare che il Pianeta o la dea romana sono nostri alleati nelle questioni amorose.

Pensiamo, infatti, che la loro influenza sia sempre benefica e che possa aiutarci in innumerevoli situazioni. Tuttavia, secondo l’oroscopo non è proprio così. Anzi, in alcuni casi e contesti Venere può addirittura remare contro, esacerbando alcune nostre caratteristiche negative. Infatti, sembra proprio che Venere non voglia far funzionare queste coppie nel 2022, secondo l’oroscopo.

Mai l’Ariete con lo Scorpione o il Toro con il Sagittario

L’Ariete è quel segno di fuoco che non è troppo vagabondo come il Sagittario e nemmeno troppo orgoglioso come il Leone. Infatti, l’Ariete vuole e dà fiducia, dato che si considera una persona integerrima che non potrebbe fare del male a una mosca. Venere, specialmente a causa della sua posizione attuale, lo rende ancora più sicuro di questa sua caratteristica.

Tutto ciò sembra molto positivo, ma non per l’Ariete, soprattutto quando si innamora di uno Scorpione. Ecco, in questo caso questa caratteristica positiva diventa negativa, dato che i nati sotto il segno dello Scorpione potrebbero scambiare questa attitudine naturale dell’Ariete con debolezza e approfittarsene.

Discorso simile vale per il Toro. In genere, chi è nato sotto questo segno è una persona che ama organizzare per bene la propria vita. La pianificazione è essenziale per queste persone, dato che considerano la vita proprio come un’agenda di lavoro. Questa propensione è molto positiva quando si tratta di questioni legate al lavoro. Se, però, parliamo di sentimenti la pianificazione si traduce in oppressione, soprattutto per quelle persone come i nati sotto il Sagittario. Infatti, il Sagittario ama cambiare e sorprendersi e con persone che pianificano non si può andare proprio troppo d’accordo.

Sembra proprio che Venere non voglia far funzionare queste coppie nel 2022 secondo l’oroscopo

Infine, i Gemelli hanno serie difficoltà a costruire una relazione stabile e duratura con almeno due segni. Specialmente nel 2022, anno in cui Venere acuisce la loro propensione a voler gestire tutto al meglio cambiando quasi di personalità.

Con i Pesci questa caratteristica può assumere dei tratti molto negativi, dato che anche i nati sotto questo segno possono usare questa tecnica per superare eventuali difficoltà.

Infine, una coppia che può facilmente scoppiare nel 2022 è proprio quella formata dalla Vergine con i Gemelli. I nati sotto la Vergine sono delle persone molto sensibili, che danno importanza all’intelligenza emotiva. I Gemelli, invece, hanno alcune difficoltà nell’ascoltare il prossimo e nel consigliare. Venere fa sentire i Gemelli insicuri e di conseguenza queste persone si chiuderanno ancora di più.

