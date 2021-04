La pandemia sta stravolgendo il mercato del lavoro. Domani, alcuni lavori saranno sempre meno richiesti e alcuni vedranno un’impennata. Queste sono le 10 professioni su cui puntare adesso perché nei prossimi anni saranno più richieste e più pagate e garantiranno una certezza economica.

Le nuove regole nel mondo occupazionale dettate dalla pandemia

Il Covid non solo ha stravolto le nostre vite presenti, ma stravolgerà anche la nostra futura esistenza. La crisi ridisegnerà una mappa economica e sociale in cui le certezze di ieri non saranno più quelle di domani. Nel mondo del lavoro i segni saranno profondi. La crisi economica rimescolerà le carte del mondo occupazionale, facendo emergere nuove professioni e lasciando ai margini altre. È un processo già in movimento che si rafforzerà nei prossimi anni. Di seguito indichiamo quali saranno le 10 professioni più richieste nel prossimo decennio. Chi vorrà avere una certezza nel mondo del lavoro dovrebbe programmare la sua futura formazione in modo da garantirsi degli sbocchi nei seguenti campi.

Il Bureau of Labor Statistics fa parte del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti d’America. È un’agenzia governativa statunitense che si occupa di ricerche statistiche nel campo dell’economia e del lavoro. In un recente studio ha individuato le professioni che saranno più richieste nei prossimi anni.

Tra le professioni più richieste c’è quella degli infermieri professionali. Tutti abbiamo visto quanto questa categoria sia importate e necessaria per la salute di un popolo.

Nei prossimi anni un infermiere professionale sarà sempre più ricercato. E ben pagato.

Insieme agli infermieri saranno richiesti in numero crescente i direttori medici e i gestori dei servizi sanitari. Abbiamo visto come in situazioni d’emergenza siano indispensabili un’organizzazione efficiente, la capacità di programmazione e la velocità operativa.

Spazio al digitale ma anche alle professioni tradizionali

È cresciuto enormemente l’uso dei servizi digitali, anche a seguito delle misure di restrizione contro la pandemia. L’utilizzo dei dati, i famosi big data, saranno sempre di più la fonte di business delle società che operano sul digitale. Capire cosa voglio gli utenti del web sarà importante come sarà vitale trasformare questi desideri in offerte. Ecco che il mercato del lavoro avrà una crescente necessità di analisti delle ricerche e di esperti di web marketing. Anche gli esperti di sicurezza informatica, gli analisti informatici e gli sviluppatori di software sono nella lista dei lavori più richiesti.

Secondo il Bureau of Labor Statistics c’è spazio anche per professioni antiche e tradizionali come gli elettricisti, i meccanici di macchinari industriali e gli ingegneri industriali. Ma anche, e come non potrebbe essere così, per i mastri di scuola elementare.