Uno degli ingredienti che non può mai mancare in cucina è sicuramente la farina. La usiamo infatti per un gran numero di preparazioni, dalla cucina alla panificazione e alla pasticceria. Tra l’altro, la farina può anche avere utilizzi inaspettati. Ad esempio, pochi sanno che possiamo ricorrere a quella di mais anche per eliminare il calcare e scrostare alcune superfici.

Eppure, nella stragrande maggioranza dei casi utilizziamo sempre lo stesso tipo di farina. È davvero possibile che questo sia quello più adatto a ogni tipo di preparazione? Probabilmente, no.

Quando andiamo al supermercato, nonostante spesso ci siano interi scaffali pieni di diversi tipi di farine, ne scegliamo sempre una sola: la farina 00. Non solo acquistiamo la stessa tipologia, ma anche la stessa marca, anche se prepariamo dolci diversi. Gli esperti, però, sanno che questa non è la strategia migliore.

Non sempre la stessa per tutti i dolci

La dicitura “farina 00” si riferisce al suo grado di raffinazione ed effettivamente questa è una delle più versatili. Infatti, la usiamo indistintamente per torte, biscotti, brioche e creme.

Questo, però, sarebbe l’equivalente di cuocere diversi tipi di pasta asciutta seguendo sempre le stesse tempistiche. È chiaro che, nonostante il risultato possa essere buono, a volte la pasta non sarà abbastanza cotta e altre volte sarà troppo morbida.

Nella pasticceria avviene la stessa cosa con la lievitazione. Infatti, dolci diversi hanno bisogno di seguire un processo di lavorazione e lievitazione diverso. Sarà in base a questo che dovremmo scegliere la nostra farina per ottenere un dolce da favola.

Per scoprire di quale farina abbiamo bisogno bisogna cominciare leggendo l’etichetta sulla confezione.

Attenzione, ecco quale farina utilizzare per cucinare dolci e torte soffici senza fare un disastro

Nell’etichetta della farina possiamo leggere tante informazioni interessanti. Fra queste c’è anche l’indicazione della quantità di proteine. Perché dovrebbe interessarci?

Fra le proteine c’è anche il glutine, lo stesso che dà forza alla farina e ne costituisce i legami. Di conseguenza, una farina con più proteine riuscirà a lievitare di più e meglio.

Ecco perché dovremmo scegliere una farina che contiene circa 13 grammi di proteine. Se invece dobbiamo realizzare preparazioni come biscotti secchi, pasta frolla o semplici torte, allora i grammi di proteine possono essere anche meno di 10.

Quindi, attenzione, ecco quale farina utilizzare a seconda delle nostre necessità.

