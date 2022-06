La cucina italiana è una delle migliori al Mondo. Le nostre ricette tramandate di generazione in generazione sono sempre molto apprezzate e amate da tutti. Questo grazie alla semplicità degli ingredienti e alla qualità delle materie prime. Sono tantissime le ricette che ogni giorno prepariamo nelle nostre cucine. Pensiamo alle lasagne, piatto famoso in tutto il Mondo, oppure al ragù della nonna. Ma nel periodo estivo ci aspettano anche delle gustose fritture di pesce e gli immancabili spaghetti con le cozze o le vongole. Una vera prelibatezza a cui non possiamo proprio rinunciare.

Non solo vongole e cozze, ma anche questo mollusco ricco di proteine sarebbe perfetto per preparare un primo piatto eccezionale

Esiste anche un altro mollusco molto saporito e che spesso sottovalutiamo. Parliamo dei fasolari, che vivono nei fondali sabbiosi del Mar Adriatico, Mar Tirreno e delle Isole Britanniche. Esteticamente sono molto simili alle vongole e sono dotati di un guscio liscio e di colore marroncino. Secondo gli esperti, sarebbero degli alimenti poco calorici (52 calorie ogni 100 g), ricchi di proteine di alta qualità e di minerali importanti. Ma facciamo attenzione, perché proprio come gli altri molluschi potrebbero avere delle dosi alte di colesterolo.

Preparare i fasolari è davvero molto semplice. Si possono gustare sia cotti che crudi. Ma ecco che nelle prossime righe proporremo una ricetta facile, veloce e alla portata di tutti.

Ingredienti:

1 kg di fasolari già spurgati;

400 g di linguine;

300 g di pomodorini;

2 spicchi di aglio;

prezzemolo q.b.;

peperoncino q.b.;

olio EVO q.b.;

sale q.b.

Procedimento

Iniziamo la nostra ricetta versando in una casseruola un filo di olio EVO, uno spicchio di aglio e i fasolari. Una volta aperti, spegniamo il fuoco e filtriamo il liquido di cottura. In un’altra padella versiamo l’olio EVO, uniamo il secondo spicchio di aglio, il peperoncino e lasciamo cuocere i pomodorini tagliati a metà per circa 5 minuti. Aggiustiamo di sale. Nel frattempo lessiamo le linguine in acqua salata. Scoliamole al dente e aggiungiamole nella pentola dei pomodorini.

Versiamo il liquido di cottura dei fasolari, i molluschi e amalgamiamo tutti gli ingredienti fino al completo assorbimento dell’acqua. Completiamo il piatto con del prezzemolo tritato. Le nostre linguine sono ora pronte da servire. Quindi non solo vongole e cozze, ma anche i fasolari sono perfetti per preparare un primo piatto facile e veloce.

