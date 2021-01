Da un po’ di tempo ha iniziato a far parte delle nostre diete. All’inizio, era appannaggio solo di chi voleva considerarsi più trendy degli altri, ora è di diffusione e consumo comune. Stiamo parlando, infatti, dello zenzero, radice che spesso associamo all’Oriente e che ci porta molti benefici. Digestione, dolori muscolari e perfino raffreddore sembra lenire.

Il “sembra” è d’obbligo, dato che Noi di ProiezionidiBorsa non crediamo né negli alimenti miracolosi né nelle pietre filosofali. Tuttavia, come diceva Paracelso, la vera e unica differenza tra medicina e veleno è la quantità. O dose giornaliera, come vogliamo.

E, se inconsapevoli dei rischi, assumiamo troppo zenzero, andiamo incontro a danni importanti. Quindi, attenzione, ecco come l’abuso di questo comune ingrediente ci causa problemi anche gravi.

Troppo zenzero e i danni al cuore

In primo luogo è doveroso ricordare ai Lettori che la dose raccomandata varia dai 10 ad un massimo di 30 grammi al giorno. Certo, si dirà che anche il consumo eccessivo di pizza ci può fare male. Il problema vero, però, è che se mangiamo troppa pizza rischiamo solo di ingrassare. Se consumiamo troppo zenzero, invece, il nostro cuore ne può risentire fortemente.

In particolare, il consumo eccessivo di zenzero influenza la pressione del nostro sangue. Sconsigliatissimo, quindi, per chi già soffre di tali problemi. I danni, tuttavia, non finiscono qui: anche il ritmo cardiaco è toccato, per non parlare delle palpitazioni.

Un amico di chi scrive, infatti, aveva preso la brutta abitudine di consumare quotidianamente delle piccole fettine crude di zenzero. Dopo un mese di abusi, ha avuto problemi al cuore che lo hanno spinto dal medico di famiglia.

Tutti coloro che soffrono di una qualche patologia legata al cuore, dovrebbero concertare con il medico il consumo di zenzero. Attenzione, ecco come l’abuso di questo comune ingrediente ci causa problemi anche gravi.