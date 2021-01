Magari abbiamo appena finito di preparare questa favolosa vellutata con zucca, patate e carote. Abbiamo assemblato tutti gli ingredienti e siamo pronti a gustare la nostra cena.

Sul tavolo da cucina, tuttavia, abbiamo accumulato molti scarti tra cui le bucce di patate. Normalmente, butteremmo via tutto. Se siamo proprio ligi alla morale, abbiamo anche il sacchetto dell’umido in casa per fare la raccolta differenziata.

I più fortunati che hanno addirittura un giardino, possono usare le bucce per il compost. Noi mortali, invece, le buttiamo ma commettiamo un errore criminoso. Non tanto o solo contro l’ambiente, ma soprattutto contro il nostro palato e benessere. Mai più bucce di patate nella pattumiera: l’incredibile e gustosissima ricetta.

Gli ingredienti

Ecco gli ingredienti occorrenti:

a) le bucce di patate che abbiamo;

b) olio evo;

c) sale grosso;

d) pepe;

e) curry;

f) acqua.

Preparazione

In primo luogo dobbiamo accertarci di una cosa. Le bucce di patata vanno lavate e lasciate in ammollo per almeno quindici minuti. Se, come è auspicabile, abbiamo già lavato le patate prima di tagliarle, possiamo evitare questo passaggio. In caso contrario vanno assolutamente lavate, ma per sicurezza forse sarebbe meglio rilavarle.

A questo punto, mettiamo un pizzico di sale grosso nell’acqua d’ammollo, mescoliamo per bene e le scoliamo. Se vediamo che l’acqua di scolo non è perfettamente pulita, dobbiamo rimettere le bucce in acqua per altri cinque minuti.

Dopo quest’accortezza dovrebbero essere pronte: prendiamo una teglia e una carta da forno. Riponiamo le nostre bucce sparse sulla carta da forno, ci versiamo un filo d’olio e spolveriamo tutto con il curry.

Questa spezia, infatti, ci darà quel tocco orientale che è perfetto per un antipasto diverso dal solito. 180 gradi per venti minuti e le tiriamo fuori, le nostre bucce sono pronte.

Ottimo accompagnamento: una salsa greca, lo tzatziki! Mai più bucce di patate nella pattumiera: l’incredibile e gustosissima ricetta.