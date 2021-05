Sono tantissime le persone che quotidianamente usano WhatsApp. Tuttavia sono poche quelle che sanno come farlo correttamente. Ebbene, proprio come per Facebook, Twitter ed Instagram, anche l’applicazione di messaggistica si è dotata di regole etiche che applicherà in maniera ferrea. Attenzione chi fa una di queste 3 cose non potrà mai più utilizzare WhatsApp.

A differenza degli altri social, vedersi impedito l’accesso a WhatsApp può causare diversi problemi. Spesso infatti utilizziamo questa applicazioni in ogni aspetto della nostra vita quotidiana, che sia privato o lavorativo. Dunque non poter adoperare tutti i servizi offerti da questa applicazione di messaggistica può rivelarsi davvero spiacevole. Quindi, attenzione chi fa una di queste 3 cose non potrà mai più utilizzare WhatsApp.

Account falso

Chi crea un account falso viene subito bannato. Dunque spacciarsi per un’altra persona, anche semplicemente per scherzo, comporterà la sospensione del servizio. È bene sapere che i controlli sono severi ed attenti.

WhatsApp Plus

Un altro motivo per il quale si potrebbe essere bloccati è l’utilizzo dell’applicazione da terzi. Questo è un problema che di recente ha colpito molti utenti. Infatti è capitato a tanti di utilizzare WhatsApp Plus per fare portare i dati dal sistema IOS al sistema Android. Questa è un’applicazione che non ha nulla a che vedere con l’originale e ruba i dati agli utenti per fini commerciali. Dunque adoperandola si rischia di non riuscire più ad utilizzare WhatsApp

Essere bloccati

Un ultimo comportamento da scongiurare è quello di essere bloccati da un numero considerevole di contatti. Se ciò dovesse accadere WhatsApp eliminerà automaticamente il nostro profilo, senza alcuna possibilità di replica.

Queste non sono le uniche regole da seguire per l’uso corretto di WhatsApp. Tuttavia sono probabilmente le meno intuitive e conosciute. È importante sapere che contravvenire ad una di queste, anche in buona fede o al solo scopo goliardico, vedrà inibita la possibilità di utilizzare WhatsApp.

L’applicazione vigila severamente sul rispetto dei comportamenti corretti. Molti utenti ne stanno facendo le spese in questo ultimo periodo.

Cosa cambia dal 15 maggio

Ricordiamo inoltre a tutti che dal 15 maggio, chi vuole continuare ad utilizzare WhatsApp, sarà obbligato ad accettare di condividere i propri dati con Facebook e Messanger.

