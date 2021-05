Siamo soliti, ogni volta che finisce un rotolo di carta igienica, buttarlo immediatamente per sostituirlo con uno nuovo. In un anno, senza rendercene conto, buttiamo decine e decine di rotoli esauriti senza tenere presente questa cosa importante. In realtà, il loro uso non si esaurisce quando finisce la carta.

Se si conservassero, si potrebbero usare per delle idee creative che possono risultare estremamente utili. Infatti, è incredibile ma i rotoli di carta igienica sono utili per viaggiare e per la casa ecco perché non li butteremo più.

Ci sono appunto, metodi alternativi con cui trasformarli per tenere in ordine la nostra casa o risolvere qualche problema. Andiamo ad esaminarli nelle prossime righe.

Porta lacci di scarpe e portatovaglioli

Forse pochi lo sanno, ma un rotolo di carta igienica può essere usato per ritirare i lacci delle scarpe in modo che non si annodino o attorciglino. Basta fare passare ogni laccio ripetutamente da una parte all’altra del rotolo facendoli aderire sulle pareti.

In questo modo saranno subito pronti all’uso senza il problema di doverli sciogliere. Altro utilizzo incredibile è per la nostra tavola. Infatti, i rotoli di cartone della carta igienica, si possono decorare e dipingere e trasformarli in dei comodi portatovaglioli.

In particolare, i tovaglioli di stoffa potrebbero pure non essere stirati perché basterà ripiegarli, arrotolarli su sé stessi ed inserirli all’interno del rotolo. In questo modo si avranno dei tovaglioli perfettamente piegati e stirati.

Il rotolo usato in valigia e come porta sacchetti della spesa

Inoltre, un rotolo di carta igienica esaurito può essere usato come comodo contenitore porta borse per la spesa. Infatti, basterà piegarli e inserirli dentro il rotolo usato per avere ordine in cucina senza cassetti che esplodono per il numero di sacchetti.

Oppure metterli anche in macchina in modo da averli sempre pronti quando servono. Infine, è incredibile ma i rotoli di carta igienica sono utili per viaggiare e per la casa ecco perché non li butteremo più. Infatti, mettere uno o più rotoli di carta igienica esauriti in una valigia può aiutarci immensamente. Questo perché sono dei contenitori ideali per calzini o altra biancheria facendoci risparmiare e sfruttare ogni spazio nella valigia.

Inoltre, si possono anche usare per riporvi dentro oggetti fragili che si vogliono proteggere durante il viaggio aggiungendovi del polistirolo o della bambagia.

Sembrerà incredibile ma da oggi la carta igienica e il suo rotolo usato saranno visti in modo diverso!