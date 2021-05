Prendersi cura della casa non è un lavoro facile. E, quando dicono che le donne che si occupano dei figli e della casa meriterebbero un monumento, è assolutamente vero. Figurarsi se poi si deve gestire anche un lavoro. Ed è per questo che la nostra Redazione è sempre pronta a lanciare qualche consiglio utile. Attenzione a questo pericolo che si nasconde nelle nostre camere da letto e può davvero essere nocivo per la salute di tutta la famiglia. Ci riferiamo all’umidità degli armadi, presente soprattutto in questo periodo di piogge intense, ma col riscaldamento già spento.

Se scappa qualche starnuto di troppo ecco la causa

Attenzione a questo pericolo che si nasconde nelle nostre camere da letto e può davvero essere nocivo per la salute di tutta la famiglia, causando anche delle allergie. Se capita di fare qualche starnuto di troppo quando siamo alle prese col riordino degli armadi, la causa potrebbe essere nell’umidità. Un problema che possiamo riscontrare anche:

nel locale lavanderia, se presente in casa;

nelle ceste del bucato, soprattutto quello da fare;

nei mucchi di vestiti che abbandoniamo anche per poco in attesa della lavatrice.

E, qui ci riferiamo, soprattutto alla brutta abitudine di accatastare tutto il vestiario del calcio, del ciclismo o della palestra in qualche angolo del bagno.

Ecco come proliferano muffe e batteri

Ma, potrebbe sorgere spontanea la domanda su cosa unisca due ambienti completamente diversi per igiene come l’armadio e il cesto dei vestiti sporchi. In questo caso è la mancanza di un ricambio d’aria necessario a cacciare l’umidità. Ed è il motivo molto semplice per il quale può capitare che i capi puliti lascino comunque un odore non gradevole nonostante una lavatrice appena fatta. L’ umidità, infatti, cresce e prolifera, assieme a muffa e batteri, proprio là dove non circola sufficientemente l’aria. E, un armadio, può essere effettivamente un ambiente perfetto. Ricordiamo, infine, che, per sconfiggere l’umidità dell’armadio, basterà anche semplicemente posizionare al suo interno dei contenitori con del sale grosso.

