Ci vuole poco a dire truffa, eppure i sistemi per svuotare il conto diventano sempre più sofisticati e credibili. È quello che sta capitando Oltreoceano, dove sta facendo scuola un tipo di truffa molto raffinata. Allora attenzione arriva dall’America una nuova truffa per telefono e online che svuota gentilmente il conto bancario.

Fare attenzione alle truffe

Oggi ci sono tanti sistemi per rubare i dati personali e quelli delle carte di credito, che permettono l’accesso alle banche. Bisogna fare attenzione quando si va a prelevare i soldi al bancomat, perché potremmo trovarci con la carta di credito clonata.

Molti utilizzano l’Internet banking ovvero la possibilità di compiere delle operazioni bancarie attraverso il computer o il cellulare. Così proprio attraverso Internet, i ladri cercano di accedere ai nostri computer. Ciò che possiamo fare è proteggere i nostri dati pagando un buon antivirus. Una piccola spesa che però potrebbe allontanare alcune sorprese tanto sgradite.

Negli ultimi tempi, secondo questo studio, si è diffusa un tipo di frode molto ben organizzata, che ha fatto oltre 60 milioni di vittime in America.

Qui in Italia sono diffuse le truffe dei falsi sms o delle false mail, per conto di grandi aziende. Capita così di ricevere un messaggio o un’email che dice che il servizio è stato sospeso, finché non si entra nel sito per identificarsi. Chi ci casca si trova così a entrare non nel sito ufficiale del proprio fornitore di servizi, quanto piuttosto in quello fraudolento di alcuni abili hacker. Poiché le persone oramai sono molto più attente a questo fenomeno e non ci cascano tanto come prima, ecco la nuova strategia.

Attenzione alle chiamate telefoniche da centralino

Nascono in America le truffe da Call center, ovvero i centralini aziendali. Capita anche in Italia di essere chiamati perché c’è una nuova offerta del mercato libero sull’elettricità o sul gas o sull’acqua. Ebbene la nuova truffa è su qualsiasi tipo di prodotto, persino i biglietti per un concerto. Si viene contattati da un centralino, il quale gentilmente ci invita a visitare un certo sito.

Noi, fiduciosi e interessati al prodotto, apriamo sul computer il sito in questione. Si entra in contatto col personale che fornisce tutte le indicazioni. Quando siamo sicuri di voler acquistare il prodotto, veniamo invitati a farlo attraverso dei link di pagamento come avviene normalmente. Così invieremo i dati delle nostre carte di credito ai malintenzionati, i quali saranno ben contenti di svuotarci il conto.

Ci sono anche buoni offerti o restituzione di somme per prodotti non soddisfacenti. Vengono offerti accedendo direttamente al proprio conto tramite certi siti o programmi. Si immettono così in siti malevoli le nostre informazioni bancarie.

Una truffa un po’ più raffinata ma che ancora conferma una cosa. Tutto dipende dalla nostra capacità di utilizzare sempre canali sicuri e verificati, per fare operazioni bancarie sul web.

