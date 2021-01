La Polizia Postale monitora i principali raggiri di cui possono cadere vittima gli ignari cittadini. Ed è di pochi giorni fa l’allerta che riguarda il tentativo di truffa con mail ad intestazione Enel, ovviamente falsa. Seguendo le indicazioni forniteci dagli addetti ai lavori vediamo meglio di che cosa si tratta. Attenzione all’allerta della Polizia Postale sulle ultime pericolose truffe via mail.

Come si attua un furto attraverso computer

I ladri informatici attuano diverse strategie per impadronirsi dei dati sensibili che permettono l’accesso ai conti correnti dei privati cittadini, ma anche delle aziende.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

Un sistema molto diffuso è quello di far entrare nel computer un virus o malware. Questi una volta insediatisi segretamente nel computer ne spiano le mosse, soprattutto quelle che riguardano le operazioni bancarie. Numero di carta di credito, codice segreto, credenziali del proprietario sono scovati e inviati ai ladri informatici o hackers.

Gli hackers, che sono dei maghi del computer, non avranno difficoltà ad accedere al conto bancario, naturalmente per prelevarne i soldi.

Altro elemento, le mail

Come fare attenzione all’allerta della Polizia Postale sulle ultime pericolose truffe via mail? Il modo più comune per prelevare i dati dagli ignari utenti è di inviare una falsa mail che chiede qualcosa. Le lettere sono identiche a quelle degli Enti originali e nel nostro caso l’Enel. Seguiamo allora l’indicazione che dà la Polizia Postale per vedere meglio come agisce la nostra truffa.

Il testo dice: “Gentile cliente, dopo i calcoli finali della tua bolletta Enel energia, abbiamo stabilito che sei idoneo a ricevere un rimborso dell’importo di 128,04 euro”. Al di sotto del testo c’è un link su cui si dovrebbe cliccare “Accedi al servizio”. Se si clicca su questo “pulsante elettronico” si cade nella trappola.

Cosa succede se si clicca

Cliccando su questo link, e per tutti gli altri casi diversi in cui si chiede di cliccare, sono due le possibilità a cui si va incontro.

O verranno chiesti di immettere in un apposito formulario tutti i dati della carta di credito per l’accredito della somma. Oppure si scaricherà un formulario che contiene un virus spia. Come detto prima, questo osserverà tutte le mosse e invierà i dati raccolti agli hackers.

Cosa fare

Nessun ente ufficiale chiede mai ai suoi utenti di immettere dati. Importantissimo è non cliccare mai su nessun link in questo tipo di mail. E come consiglia la Polizia Postale in questo caso specifico: “Non aprire assolutamente la mail ma contattare telefonicamente l’Enel, attraverso il numero verde, così da richiedere un controllo”.

Proteggersi è importante per salvaguardare i propri risparmi. Ecco una truffa molto pericolosa.