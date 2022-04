Moltissimi di noi amano consumare prodotti che provengono da coltivazioni piccole e amatoriali, magari da nostri amici e conoscenti. Sicuramente frutta, verdura e uova che provengono da queste fattorie hanno il pregio di essere genuine e saporite, perché non sottoposte ai processi di lavorazione industriale. È pur vero, però, che spesso si tratta di prodotti che non vengono controllati e che quindi presentano alcuni rischi. Non vogliamo creare allarmismi, ma semplicemente mettere in guardia sui rischi e le precauzioni da prendere. Ecco perché, ad esempio, dobbiamo fare attenzione alle uova del contadino.

Quando “naturale” può voler dire anche meno controllato

I prodotti degli allevamenti e delle coltivazioni intensive presentano alcuni vantaggi innegabili. Sono sottoposti a continui controlli e rispondono a standard ferrei. L’uso di pesticidi e di prodotti di origine chimica è disciplinato e verificato periodicamente. Questo non accade nelle piccole fattorie che non producono con fini commerciali. Se per quanto riguarda frutta e verdura i rischi sono limitati, non vale lo stesso per la produzione delle uova. Questo prodotto sarebbe ad alto rischio di contaminazione, perché le galline sono esposte ad infezioni e a malattie. In particolare, la salmonella è molto comune e diffusa e per questo va conosciuta e combattuta. Questo batterio non è causato dalla scarsa igiene, ma spesso da contaminazioni di altri uccelli selvatici. La salmonella può causare la salmonellosi, che può avere pesanti conseguenze sull’uomo e causare gravi sintomi.

Attenzione alle uova del contadino perché potrebbero nascondere questi gravi rischi per la salute

Come abbiamo già detto, non vogliamo creare falsi allarmismi ma semplicemente mettere in guardia sugli eventuali rischi. Se vogliamo consumare le uova del contadino possiamo farlo, basta seguire delle semplici accortezze. Come la maggior parte dei batteri, anche la salmonella muore alle alte temperature. Ciò vuol dire che basta effettuare una cottura accurata per eliminare quasi del tutto i rischi per la salute.

Se vogliamo consumare le uova naturali, possiamo preparare deliziose uova strapazzate, sode o in camicia, e chi più ne ha più ne metta. Per crema pasticcera, tiramisù, zabaione e tutte le ricette che richiedono le uova crude, invece, è meglio usare uova pastorizzate. Sottolineiamo che in casa è molto difficile pastorizzare in modo efficace e pertanto sconsigliamo di farlo. L’importante è sempre fare attenzione e conoscere i rischi, informandosi su ciò che la scienza ci insegna.

Approfondimento

Perché non dobbiamo assolutamente seguire questo rischioso consiglio quando prepariamo il sushi