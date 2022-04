Un antico detto afferma che il piatto in tavola deve essere come una tavolozza con tanti colori. In effetti l’idea è quella di mangiare sempre in modo vario per stare bene in salute. Un’alimentazione, che contiene cibi diversi, permette di ingerire vari elementi nutritivi, utili al corpo.

Ci avviciniamo sempre più al periodo in cui la tavola si arricchisce di cibi freschi e leggeri. Abbiamo ormai abbandonato le pietanze sostanziose e caloriche del periodo invernale. Fra poco cominceranno i risotti e le paste fresche e, insieme ad essi, si darà largo spazio anche alle insalate.

Queste ultime sono un vero concentrato di salute, soprattutto rinfrescanti quando le temperature cominciano a salire. Fino a qualche anno fa, la parola insalata indicava semplicemente una lattuga con qualche pomodoro tagliato fine. Oggi invece le insalate possono diventare talmente ricche, da sostituire tranquillamente il piatto principale.

Un’insalata gustosa e completa

Non si usa solamente la lattuga, questa piacevole erbetta da insalata. Dipende dai gusti. C’è chi apprezza una foglia molto tenera e anche piccola come la valeriana. Ma vi è anche la romana, l’invidia belga, la lollo, l’insalata riccia, il crescione, la rucola e tante altre.

Se volessimo preparare un’insalata da re, potremmo mettere insieme due o tre tipi diversi di erba. Poiché l’insalata non ha proteine, queste si potranno aggiungere con il formaggio tofu di tipo vegetale. Ma anche con un mix di semi come quelli di girasole, di sesamo, di lino, di zucca ecc. Aggiungeremo delle erbette aromatiche a piacere come basilico, menta, timo oltre a l’olio EVO. Anche un pezzetto di sedano tagliato fine, qualche fettina di pomodoro e del mais dolce possono arricchire il piatto.

Questa piacevole erbetta da insalata supporterebbe la funzione testicolare e ovarica, e sarebbe un valido aiuto per irrobustire le ossa e la vista

Certamente all’insalata non faremo mancare da oggi in poi un pochino di rucola. Sul mercato si trova quella dal gusto più deciso, generalmente di origine selvatica. Troviamo anche quella meno “piccante”, che proviene da coltivazione a larga scala. È un’erbetta che non richiede molta acqua ed è questo che la rafforza nel gusto.

La rucola è ricca di minerali fra cui l’elemento calcio, che si rivela un alleato per irrobustire le ossa. Possiede buone dosi di vitamina A utile per gli occhi. Soprattutto è ricchissima di vitamina C, che svolge un’azione importantissima contro i radicali liberi. Ciò forse che è poco noto è che quest’erbetta piccante con le sue vitamine contribuisce alla funzione testicolare ed ovarica.

Un’erbetta che non può mancare dalla nostra tavola.

