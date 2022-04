Quando si tratta di pulire e lavare frutta e verdura la prudenza non è mai troppa. Questi alimenti, che vengono spesso venduti sciolti, rimangono per giorni all’aria a contatto con un impressionante numero di germi e batteri. Per questo motivo è fondamentale lavarli sempre prima di consumarli crudi e di cuocerli. In molti adottano metodi casalinghi della nonna, ma vedremo oggi che non sempre sono efficaci. Oggi spiegheremo perché dobbiamo dire basta a bicarbonato e aceto per pulire frutta e verdura, se vogliamo dire davvero addio ai germi e ai batteri.

Una bufala che tarda a morire

Sembra incredibile, ma in milioni di italiani sono convinti che il bicarbonato di sodio possa essere usato assieme all’aceto per pulire e detergere. In realtà si tratta di una ovvia bufala, perché i due ingredienti si annullano a vicenda. Se singolarmente possono avere una loro funzione nella pulizia della casa, mischiati non servono davvero a nulla. In molti consigliano proprio di lavare frutta e verdura unendo queste due sostanze, ma noi sconsigliamo di farlo.

L’unica soluzione per rimuovere le sostanze rischiose dalle superfici dei nostri cibi è usare un disinfettante. In molti storceranno il naso, ma per evitare che rimangano residui e sapori cattivi basta sciacquare in modo accurato. Adesso vedremo quale è la giusta routine di lavaggio da riservare ai nostri cibi vegetali.

Basta bicarbonato e aceto per pulire frutta e verdura, è questo l’unico metodo che combatte sporco e germi

La giusta procedura per ridurre al minimo i rischi di infezioni e intossicazioni è iniziare sciacquando sotto l’acqua a temperatura ambiente la nostra frutta e verdura. Ora possiamo riempire d’acqua un’insalatiera sino all’orlo e diluirvi un misurino di disinfettante alimentare. Questo prodotto è solitamente costituito da ipoclorito di sodio, una sostanza potente ed efficace. Ora dovremo lasciare i nostri ingredienti a bagno per almeno dieci minuti in modo da uccidere i microrganismi pericolosi. L’importante è sempre seguire le indicazioni riportate sulle confezioni e non eccedere nelle dosi.

Poi non dovremo fare altro che sciacquare accuratamente in modo da rimuovere ogni residuo della sostanza chimica. Per evitare retrogusti e sapori di cloro dovremo sfregare la superficie e sempre asciugare con un panno asciutto. A questo punto, frutta e verdura saranno sane e pulite. Per una volta, se teniamo alla nostra salute, è importante lasciare da parte i rimedi della nonna.

