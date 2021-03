Secondo un recentissimo sondaggio, otto italiani su dieci hanno dedicato più tempo al giardinaggio e alla cura degli angoli verdi della propria abitazione. Soprattutto negli ultimi dodici mesi.

Complice la pandemia, gli italiani, costretti a trascorrere più ore tra le mura domestiche, hanno sviluppato un pollice verde più evidente.

Sempre secondo gli ultimi dati, a vincere il titolo di paladine del green le donne over 55. In particolare quelle residenti nelle zone del Nord Italia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Più del 50% degli intervistati si dedica quotidianamente a piante aromatiche e alla creazione di orti domestici. Il 38% ha acquistato piante per decorare gli interni e il 35 % ha dedicato il suo tempo alle piante per esterno.

Nonostante la diversificazione per tipologia di piante scelte, tutti coloro che hanno adottato o fatto nascere una piantina sicuramente hanno il desiderio di vederla fiorire nel massimo del suo splendore.

Motivo di orgoglio e di soddisfazione, la fioritura delle piante è sempre un’emozione. Soprattutto per le “mamme” ed i “papà” dei vegetali.

In questo spazio, la Redazione ha scovato un metodo per rendere unico il momento della fioritura. Un piccolo aiuto, del tutto naturale, che serve alle piante per rafforzarsi, rinvigorirsi e sbocciare con più energia.

È questo il metodo naturale più efficace per far fiorire le piante più in fretta, parola degli esperti!

Per agevolare la fioritura dei nostri piccoli o grandi vegetali, molti esperti del settore consigliano questa miscela, composta da acqua e succo di aloe vera.

Il succo di aloe si trova in tutti i negozi specializzati, oppure chi possiede una pianta in casa può tranquillamente ricavarlo dalle sue foglie.

In una brocca, versare un cucchiaino di succo in un litro d’acqua. Mescolare bene. A questo punto versare, poco alla volta, la miscela sul terriccio delle piante.

Questa operazione, se ripetuta almeno una volta al mese promette di far fiorire le piante prima. Inoltre, le proprietà nutritive dell’aloe rafforzeranno il vegetale. Dunque, non ci resta che provarlo!

“È questo il metodo naturale più efficace per far fiorire le piante più in fretta, parola degli esperti!” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Si chiama pianta delle monete e sta facendo impazzire tutti, ecco perché averla in casa è una ricchezza!”.