I contribuenti grazie alle tante agevolazioni possono ristrutturare casa a costo zero e renderla confortevole. Inoltre, ci sono incentivi anche sulla bolletta, infatti, è attivo il bonus acqua potabile del 50% delle spese sostenute fino al 2022. Però, bisogna fare attenzione alle scadenze dal Superbonus al bonus verde perché alcune terminano a dicembre 2021. In effetti, tra scadenze e proroghe c’è molta confusione. Inoltre, nell’attesa della Legge di Bilancio 2022 che potrebbe prevedere la proroga di molte agevolazioni, ecco alcune delle scadenze da segnare in agenda.

Attenzione alle scadenze dal Superbonus al bonus verde perché alcune terminano a dicembre 2021

Iniziamo dal Superbonus 110%, che subisce continui aggiornamenti e chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate con le risposte agli interpelli. Infatti, tra gli ultimi chiarimenti, rilevante è il Superbonus 110% per la sostituzione degli infissi, ha dei limiti.

Questa misura è complessa e burocratica ed è soggetta a continue semplificazioni, l’ultima riguarda la possibilità di presentare la CILA anche con abusi edilizi.

Le scadenze del Superbonus 110% sono così articolate:

tutti gli edifici da 2 a 4 unità, per terminare i lavori hanno tempo fino al 31 dicembre 2022. Però, la condizione è che entro il 30 giugno 2022 il 60% dei lavori deve essere effettuato;

i condomini, per terminare i lavori, hanno tempo fino al 31 dicembre 2022;

le case popolari possono terminare i lavori entro il 31 dicembre 2023, però, devono terminare il 60% dei lavori entro il 30 giugno 2023.

Dalle facciate al giardino

Il bonus facciate permette una detrazione del 90% della spesa sostenuta per interventi di ristrutturazione facciata. Per questo bonus si prevede una proroga nella Legge di Bilancio, al momento la scadenza è fissata al 31 dicembre 2021.

Poi, il Sismabonus per gli interventi per la messa in sicurezza degli edifici scade il 31 dicembre 2021. Anche l’Ecobonus per le spese sostenute per il risparmio energetico degli edifici scade il 31 dicembre 2021.

Inoltre, il bonus ristrutturazione edilizia permette di ottenere una detrazione del 50% fino al 31 dicembre 2021, e dal 2022 la detrazione passa al 36%. Poi, il bonus mobili che permette di ottenere una detrazione del 50% sulla spesa di mobili e grandi elettrodomestici fino ad un valore massimo di 16.000 euro. La scadenza di quest’agevolazione è il 31 dicembre 2021, salvo ulteriore proroga nella Legge di Bilancio 2022.

Infine, il bonus verde che permette una detrazione fiscale del 36% per la sistemazione di giardini e terrazze. Quest’agevolazione scade il 31 dicembre 2021.