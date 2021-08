Il nostro organismo se risente di una dieta squilibrata e abitudini sbagliate, rischia di incorrere, tra i tanti disturbi, anche nella glicemia alta.

Attualmente ci sono moltissime persone che soffrono di diabete, ma per prevenire e rimediare bisogna innanzitutto modificare la propria dieta e lo stile di vita.

È consigliato, inoltre, integrare attività fisica e il giusto movimento evitando il più possibile la sedentarietà che contribuirebbe ad aumentare la glicemia.

È importante, se in sovrappeso, perdere i chili in più e fare controlli periodici e costanti per evitare anche altri pericolosi disturbi come l’ipertensione.

Molti la confondono con l’erbaccia ma questa pianta riduce glicemia e combatte il diabete

Non tutti riconoscono il tarassaco che è semplicemente un’erba spontanea che spesso cresce nei nostri prati.

Questa pianta perenne può essere utilizzata in cucina consumando le foglie, crude o cotte, dalle cui radici si può ricavare anche un infuso.

Secondo uno studio effettuato nel 2016, pubblicato sulla rivista Journal of Nutritional Ecology and Food Research, il tarassaco può esserci d’aiuto nel normalizzare i livelli di glucosio ematico.

Esso, infatti, contiene l’acido cicorico e l’acido clorogenico che sono due importanti sostanze che diminuiscono il livello di zucchero nel sangue.

Questo non può che favorire la sensibilità all’insulina mantenendo i giusti livelli di glucosio nel sangue.

Il tarassaco può essere assunto in diversi modi, sotto forma di succo, infuso o in capsule.

Il succo di tarassaco è ottimo per chi soffre di diabete perché è in grado di stimolare la produzione di insulina da parte del pancreas.

Inoltre, questa pianta ha anche effetti diuretici naturali che contribuiscono a eliminare gli zuccheri di troppo attraverso la minzione.

Curiosità

I fiori del tarassaco contengono delle sostanze dalle incredibili proprietà antiossidanti.

Se decidiamo di raccogliere questa pianta è importante sapere che le foglie più esposte al sole, e quelle più vecchie, sono le più amare.

Per creare una bevanda fresca e vitaminica si possono frullare le sue giovani foglie con il succo di pomodoro.

Se il suo sapore è troppo amaro, invece, basterà lasciare le sue foglie in acqua per alcune ore e sostituire più volte l’acqua.

Se vogliamo beneficiare delle sue proprietà diuretiche è consigliato preparare un decotto che ci darà sicuramente maggiori benefici.

Approfondimento

