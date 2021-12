Il cervello è una delle aree più interessanti dell’essere umano e anche una delle più misteriose. A volte infatti si possono verificare dei problemi inaspettati e difficili di gestire, come la perdita di memoria. A volte questo fenomeno non accade solo nei soggetti anziani, ma anche nelle persone più giovani. Le cause possono essere diverse, ma a volte derivano direttamente dal nostro comportamento. Infatti i vuoti di memoria e le amnesie potrebbero essere dovuti non solo all’età avanzata ma anche a questa cattiva abitudine. Vediamo insieme di quale si tratta e come possiamo cercare di arginare il più possibile questo fenomeno.

Stiamo parlando dell’abuso di bevande alcoliche. L’amnesia, secondo l’ISS, è una delle possibili cause e questo comportamento dovrebbe essere evitato per prevenire danni di questo genere. Anche la Fondazione Veronesi lo conferma: infatti bere è uno dei principali problemi che potrebbe portare a malattie neurodegenerative. Infatti gli alcolici portano a dei danni cerebrali permanenti che non possono essere “riparati” con un’astensione. Secondo una ricerca condotta dall’ISERM di Parigi una dose di tre unità giornaliere per le donne e quattro per gli uomini sono già troppe e espongono a un rischio reale. Inoltre i giovani sotto i 21 anni dovrebbero proprio lasciar perdere dato che il sistema nervoso centrale non è ancora sviluppato e potrebbe risultare più fragile di quello di un adulto che. ha finito di svilupparsi.

I metodi per rafforzare le proprie capacità mnemoniche

Passiamo però ai modi per arginare la comparsa di questo disturbo. La risposta, come spesso avviene, in parte la si può trovare nell’alimentazione e in un movimento adeguato ai propri standard e alla propria età. Partiamo dal primo punto. È infatti possibile vantare una memoria di ferro e mai più dimenticanze grazie a questi tre alimenti portentosi che contengono buone percentuali di acido folico. Lo stesso vale per lo sport. Gli studi evidenziano che questo può aiutare a migliorare da questo punto di vista e che potrebbe anche alleviare gli stati depressivi. Questo vale anche per i soggetti che cominciano ad avviarsi verso la terza età. Infatti si può avere una memoria elastica e invidiabile anche per gli over 60 con queste abitudini semplici che combatterebbero il declino cognitivo.

