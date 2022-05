Chi ama le fragole non può non conoscere questa ricetta. Un vero asso nella manica quando non si ha nemmeno il tempo di accendere il forno, ma si desidera accontentare tutti con un dolce strepitoso. Vengono classificate come frutti, ma in realtà le fragole sono dei falsi frutti. Ad ogni modo, sono amatissime da grandi e piccini. Si trovano ormai ovunque e tutti le vogliono. Una volta acquistate, però, andranno lavate con cura per eliminare pesticidi e impurità. Molti usano il bicarbonato, ma per quest’operazione sarebbe meglio utilizzare un altro ingrediente naturale molto più efficace che, probabilmente, abbiamo già in casa. Con le fragole si possono preparare tantissime ricette fresche e golose. Di sicuro, la strepitosa torta fredda più amata del momento è da provare assolutamente.

Questa sera, invece, prepareremo una vera prelibatezza in 5 minuti e senza usare il forno. È la torta di fragole più soffice e golosa di tutti i tempi e merita di essere assaggiata. Ecco tutto l’occorrente per la torta alle fragole in padella. Una ricetta soffice e alta.

Ingredienti

2 uova;

200 g farina tipo 00;

100 g zucchero semolato;

50 ml olio di semi;

50 ml latte;

100 g fragole;

10 g burro per la padella;

1 bustina di lievito istantaneo per dolci.

È la torta di fragole più soffice e golosa di tutti i tempi, ecco la ricetta senza forno che spopola sul web. Procedimento

Realizzare la torta alle fragole in padella è davvero un gioco da ragazzi. In una ciotola versare le uova e lavorarle con lo zucchero, fino ad ottenere un composto spumoso. Poi, aggiungere l’olio a filo e il latte. Mescolare con cura e unire anche la farina (precedentemente setacciata) e il lievito. A questo punto, lavare le fragole, tagliarle a pezzetti e versarle nel composto. In 5 minuti l’impasto sarà pronto, non resterà che cuocere la torta in padella.

Prendere una padella antiaderente. Spennellare con un po’ di burro e versare il composto. Far cuocere a fiamma bassa e con il coperchio per circa 20 minuti. Dopo i primi 10 minuti, girarla e far cuocere anche dall’altro lato per altri 10 minuti. In poche mosse potremmo servire una torta alta, morbida e anche bella da vedere.

