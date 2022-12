Attenzione alla quantità di verdure che si consuma per questo valore molto importante

Fa bene mangiare tanta verdura però bisogna stare attenti ad alcuni valori che alcuni trascurano. Scopriamo quali sono e perché è importante controllarsi.

Mangiare in maniera sana e bilanciata è una cosa positiva non solo perché questo ci consentirebbe di dimagrire, ma anche perché ogni alimento presenta alcuni nutrienti che vanno assunti nelle giuste quantità. Basti pensare alle proteine. Queste le troviamo in diversi cibi, specialmente nella carne come il petto di pollo. Ultimamente si è diffusa la moda di consumare cibi ricchi di proteine, pensando che siano dietetici. Questo lo possiamo prendere come esempio sbagliato. La stessa cosa vale per la verdura, che contiene i minerali. Per questo motivo oggi ci concentriamo e parleremo dei sali minerali e cosa potrebbe succedere all’organismo se si assumessero in maniera eccessiva.

Cosa sono i sali minerali?

Sono dei composti inorganici e che, alla pari di carboidrati, vitamine ecc., sono fondamentali per il nostro organismo. Costituiscono una piccola percentuale nel corpo, ma sono utili per molti tessuti e organi. Tra i sali minerali possiamo riconoscere:

calcio;

fosforo;

magnesio;

sodio;

potassio;

ferro;

rame;

zinco.

E poi ce ne sono tanti e tanti altri.

Perché è importante assumerli

I sali minerali abbiamo detto essere importanti per molti organi e tessuti. Proprio per questo motivo la loro assunzione ci deve essere. Oltre ad avere questa funzione vanno anche a controllare e regolare il bilanciamento idrosalino. Servono anche per la produzione di energia.

Attenzione alla quantità di verdure che si consuma e alle dosi di minerali

Vista la loro importanza, quindi, è essenziale introdurli nell’alimentazione. Come? Beh, alimenti che contengono minerali ne esistono veramente a cascate. Tra i 10 alimenti che ne sono particolarmente ricchi ritroviamo:

noci;

funghi;

semi;

cereali;

verdure a foglia verde;

lenticchie;

carne;

latte;

pesce e crostacei.

Nel momento in cui si ha una carenza di minerali potremmo accusare stanchezza generale, crampi ma anche la pressione alta. Si potrebbero verificare anche deficit dell’attenzione. In questo caso potremmo prendere anche integratori alimentari, sotto consiglio medico.

Cosa succede se si assumono troppi minerali

Questo è un aspetto molto importante, un po’ come dicevamo all’inizio per le proteine. Un aspetto che bisogna tenere in considerazione è anche l’acqua. Ci sono alcuni tipi di acque in commercio ricche di minerali. Per tale motivo è essenziale sempre controllare l’etichetta e ogni settimana cambiarla.

Se si assumono troppi minerali quelli che ne risentono sono proprio i reni. Nel momento in cui nel nostro organismo ci sono tanti minerali da smaltire, i reni si vedono costretti ad attuare uno sforzo in più. Di conseguenza si affaticano e si potrebbero avere alcune ripercussioni. Proprio per questo motivo è importante non darsi alle diete fai da te, ma sentire sempre il parere di un medico specializzato.

L’alimentazione può essere una macchina da guerra che se saputa utilizzare può davvero farci raggiungere risultati strabilianti. Ma se ce ne prendiamo gioco può rivoluzionare il nostro stato di salute. È importante conoscere sempre le dosi e le quantità giuste per ognuno di noi, affinché ogni pasto sia corretto e bilanciato. Quindi attenzione alla quantità di verdure che si consuma ma non solo, anche a tutti gli altri alimenti che contengono i minerali.