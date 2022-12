Conservare i tortellini in brodo avanzati senza congelarli? Ecco come fare per averli ancora buoni

I tortellini in brodo sono uno dei piatti forti delle feste. Ma può capitare che ne avanzino dopo averli preparati. Sapere come conservarli è importante per preservare gusto e consistenza: vediamo come fare.

Durante le feste di Natale ritornano sulla tavola i piatti della tradizione. Tra questi ci sono i tortellini, che spesso si cucinano in brodo. Che li si compri già pronti o li si prepari da zero, potrebbe capitare di averne a disposizione un po’ troppi. Cosicché quelli rimasti andranno necessariamente messi da parte. Conservare i tortellini non è difficile. Tuttavia, il procedimento va eseguito nel modo corretto, se non vogliamo alterarne il sapore. Il freezer non è indispensabile, anche se aiuterebbe a prolungare i tempi di conservazione.

Come conservare quelli freschi per il giorno dopo

Se abbiamo deciso di acquistare della pasta fresca, la conservazione sarà fondamentale per poterla riutilizzare. Nel caso di prodotti farciti, come i tortellini, appena giunti a casa dovremmo chiuderli in sacchetti per alimenti. Assicuriamoci che siano in plastica, per rallentare l’ossidazione della carne. Se li facessimo direttamente in casa, potremmo optare anche per un altro sistema: si tratta della sbianchitura. È un metodo utile per evitare che la pasta all’uovo si appiccichi, cosa che accade spesso dopo la preparazione.

Per procedere dovremo innanzitutto far bollire dell’acqua in una pentola. Dopodiché buttiamo i tortelli appena fatti, un poco alla volta. Togliamoli appena salgono a galla e posizioniamoli distanti su un canovaccio pulito per farli asciugare. Fatto questo potremo metterli da parte finché non ci serviranno.

Come conservare i tortellini in brodo avanzati con un trucco velocissimo

I tortellini in brodo sono un alimento estremamente versatile. Infatti, si possono riutilizzare in una grande quantità di ricette casalinghe. Li potremmo riciclare ancora dentro al loro brodo, oppure separare e inserire in qualche pietanza squisita. Tuttavia, come detto in precedenza, senza una corretta conservazione difficilmente arriveranno integri fino al momento della successiva preparazione. Per fortuna, il procedimento è molto semplice: basterà servirci di un colino per prelevarli dal brodo. Poi li sistemeremo in contenitori a chiusura ermetica e li posizioneremo in frigorifero. In questo modo dovrebbero preservarsi per circa tre giorni.

Una ricetta intelligente per riciclarli

Se abbiamo sperimentato con successo il metodo spiegato per conservare i tortellini in brodo avanzati, potremo servircene di nuovo in cucina. Oggi li faremo gratinati, utilizzando questi ingredienti per 4 persone:

300 g di tortellini;

100 g di prosciutto cotto;

50 g di burro;

100 g di funghi surgelati;

100 g di Parmigiano grattugiato;

sale;

olio EVO.

Cuociamo i funghi per 10 minuti in padella con un filo di olio. In un secondo tegame rosoliamo il prosciutto a straccetti con metà del burro. Passati 5 minuti lo uniamo ai funghi e saltiamo tutto per lo stesso tempo. Proseguiamo cuocendo i tortellini in acqua salata per pochi minuti. Poi li scoliamo e li adagiamo in una teglia, coprendoli col mix di funghi e prosciutto. Infine, spolveriamo il formaggio e posizioniamo il burro che ci resta a ciuffi. Scaldiamo bene il forno e cuociamo i tortellini per 10 minuti a 180 gradi prima di impiattarli.