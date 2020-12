Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



A chi non è mai successo di sentirsi scoppiare dopo un lauto pasto? Avere la pancia gonfia dopo aver mangiato molto può essere considerato normale. È però bene capire che, quando il problema si fa persistente, sarebbe importante correre ai ripari e contattare un medico.

Quando allarmarsi? Quando si è cercato di porre rimedio al problema con rimedi casalinghi, quali una migliore alimentazione o con farmaci da banco. Se niente ha sortito gli effetti desiderati si potrebbe essere di fronte a una vera patologia.

Ma di quali patologie potrebbe essere sintomo il dolore addominale unito alla pancia gonfia?

Attenzione alla pancia gonfia, potrebbe essere sintomo di patologie più gravi

Una prima malattia che porta con sé il gonfiore addominale è la sindrome del colon irritabile. Questa patologia è correlata all’assunzione di alcuni alimenti come pere, mango, asparagi, latticini che contengono dei carboidrati che vengono digeriti nel tratto finale dell’intestino. In alcune persone questo può causare un accumulo di gas, liquidi e provocare dolore addominale.

Si sa, vivere in perenne stato di stress non aiuta l’organismo. Questa situazione mentale potrebbe avere degli effetti negativi anche a carico dell’apparato digerente. Quando si è sotto stress si producono delle contrazioni intense della muscolatura. Questo comporterà un peggioramento di disturbi come gonfiori addominali e acidità di stomaco.

La pancia gonfia, poi, potrebbe anche essere legata a una gastroenterite o alla classica influenza intestinale. Queste malattie nella maggior parte dei casi non necessitano di un parere medico.

È bene recarsi dal medico per un consulto

Nel caso in cui sorgano determinati sintomi come perdita improvvisa di peso, febbre, gonfiore addominale sarebbe bene recarsi dal medico per un consulto. Perché consultare il medico? Perché queste patologie potrebbero, alla lunga, comportare un peggioramento dell’infiammazione a carico dell’intestino e dello stomaco.

Il disturbo, poi, potrebbe essere sintomo di uno dei disturbi più frequenti della nostra epoca: la celiachia. Quando si tratta di celiachia ci si riferisce a una malattia autoimmune a causa della quale il corpo non riesce ad assorbire correttamente il glutine.

Ad oggi non esiste una cura se non quella di evitare i cibi ricchi di glutine che causano questo disturbo. Quindi, attenzione alla pancia gonfia, potrebbe essere sintomo di patologie più gravi.

Ma, senza pensare sempre al peggio, la pancia gonfia potrebbe essere semplicemente dovuta all’eccessiva velocità con cui si consumano i pasti. Mangiando velocemente insieme al cibo si inghiottisce anche una grande quantità di aria e questo contribuirà a dare la sensazione di gonfiore addominale.