Gonfiore e dolore addominale sono spesso sintomi di diverse patologie. Soltanto una visita accurata del nostro medico di fiducia potrà distinguerne una da un’altra. Parleremo oggi della diverticolite. Un’infiammazione dei diverticoli. Prima di tutto bisogna distinguere che diverticolite e diverticolosi sono due cose diverse. La diverticolosi è la condizione medica di una persona che ha i diverticoli. Delle estroflessioni della mucosa intestinale che spesso si formano nel colon. E’ una condizione comune ed è caratterizzata da dolore addominale.

Pancia gonfia e dolore addominale? Potremmo avere questa patologia

Quando parliamo di diverticolite ci riferiamo ad un’infiammazione dei diverticoli. Quindi i soggetti che già sanno di averli devono stare molto attenti. Quando si presenta pancia gonfia ed eccessivo dolore addominale significa che un diverticolo può essersi infettato. E’ necessario chiamare subito il proprio medico. Rappresenta una patologia più frequente dopo i 40 anni, ma può colpire indifferentemente tutte le età. E anche avere una certa gravità. L’importante è sempre consultarsi con il medico in caso di dolore addominale. Ci prescriverà una tomografia o una colonscopia. In generale nei casi meno gravi l’importante è bere molti liquidi. Ma la terapia può includere anche antibiotici o intervento chirurgico.

Alimentazione

L’alimentazione da seguire in questi casi sarà incentrata su una dieta leggera e a basso residuo. Si propenderà per pasta di piccolo formato, riso, brodo e carni magre facilmente digeribili.

Per quanto riguarda i latticini è da vedere in base alla tolleranza personale. Ma frutta e verdura invece sono completamente sconsigliate, potrebbero causare ulteriore infiammazione. Ed ecco perché con pancia gonfia e dolore addominale potremmo avere questa patologia. E’ importantissimo rivolgersi ai professionisti per trattare queste malattie. I rimedi della nonna potrebbero anche essere efficaci in alcuni casi, ma non possono sostituire la medicina moderna. Chiamiamo il nostro medico. Sempre. I nostri medici sapranno diagnosticare il nostro problema. Magari si tratterà solo di un comune mal di pancia.