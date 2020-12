Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I veri sintomi del Covid: ecco come distinguerli dall’influenza. A dare una mano per capire le varie caratteristiche di queste malattie arrivano in dati dei Centri per il controllo delle malattie americane.

I sintomi provocati dai classici malanni di stagione – raffreddore, influenza – e dagli allergeni possono essere facilmente confusi con quelli della Covid 19, l’infezione provocata dal coronavirus SARS-CoV-2. Distinguerli può diventare molto difficile.

Per capire come farlo, si possono prendere come riferimento i dati diffusi dai Centri per il controllo delle malattie americane. Le differenze a volte sono poche ma sostanziali. I veri sintomi del Covid: ecco come distinguerli dall’influenza, hanno, infatti, caratteristiche molto precise.

Il raffreddore

È il malanno stagionale più comune. I sintomi caratteristici sono occhi lucidi, gola infiammata, tosse, starnuti e naso tappato. Se sono solo questi quelli che si stanno provando, non serve preoccuparsi.

Le allergie

Altro disturbo diffusissimo che può far preoccupare a causa della congestione nasale, sintomo tipico anche del Covid. Si tratta di una semplice allergia se, oltre al naso tappato e agli starnuti, si presentano anche gocciolamento retronasale e irritazione agli occhi.

L’influenza stagionale

Con l’influenza le cose iniziano a complicarsi. La Covid diventa più difficile da riconoscere ma i sintomi per capire sono sufficienti, basta fare attenzione. Mal di testa, febbre, spossatezza, tosse, gola infiammata, naso che cola e fiato corto sono quelli più comuni. Qui è opportuno consultare il proprio medico e capire come comportarsi.

Covid 19

Mal di testa, febbre, spossatezza, gola infiammata e fiato corto sono presenti anche in questa infezione virale che sta provocando così tanti malati. Quali sono allora i sintomi che fanno scattare il campanello d’allarme? Il primo è la tosse che, a differenza della normale influenza, nella Covid si presenta secca. E il secondo è la perdita di gusto e olfatto: quello che fin dall’inizio era stato identificato come il sintomo caratteristico di questa malattia.