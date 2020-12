Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le pere sono il frutto protagonista della stagione autunnale. Possono essere consumate come semplice frutto a fine pasto oppure ci si può cimentare in moltissime ricette gustose.

In questo articolo si andrà alla scoperta delle pere caramellate, un’alternativa semplicissima al classico dolce di fine pasto. Una vera alternativa veloce, economica e gustosa per un dessert di pere che lascerà tutti a bocca aperta. Cucinare le pere in questo modo è semplice, veloce e divertente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Non è necessario essere degli esperti di cucina per portare in tavola questo dolce. Ecco una ricetta veloce, economica e gustosa per un dessert di pere che lascerà tutti a bocca aperta.

In padella

La ricetta per cinque persone richiede quattro pere varietà kaiser, due arance, 40 g di zucchero e, se si preferisce un gusto più aromatizzato, è possibile aggiungere chiodi di garofano o bacche di ginepro.

Per prima cosa le pere andranno lavate e tagliate a spicchi. Dopo bisognerà riporle in una padella antiaderente una fetta vicino all’altra. Dimenticandosi per un attimo le pere si andranno a spremere le arance e a versarne il succo sulle pere.

A questo punto le pere andranno cotte per alcuni minuti, girandole ogni tanto. In questa fase sarà fondamentale fare attenzione a non distruggerle mentre si girano.

Una volta che le pere saranno cotte sarà necessario rimuoverle dalla fiamma e aggiungere lo zucchero al fondo di cottura. L’aggiunta dello zucchero sarà un passaggio fondamentale per la preparazione del caramello.

Sempre a fuoco lento bisognerà lasciare dorare il caramello prima di versarlo sulle pere.

Ricetta alternativa

Se non si vogliono tagliare le pere a spicchi perché si preferisce servirle intere esiste una ricetta alternativa.

Per prima cosa bisognerà mettere le pere in un pentolino con acqua, zucchero, un bicchiere di vino e spezie. Il tutto andrà fatto bollire con un coperchio fino al momento in cui le pere risulteranno morbide. Per valutarne la morbidezza bisognerà utilizzare uno stecchino.

Una volta che le pere saranno cotte dovranno essere tolte dal pentolino cercando di non disfarle. Il liquido rimasto andrà fatto caramellare a fuoco più alto aspettando che si formi la schiuma.

A questo punto si tratta di versare il liquido sulle pere lascandolo raffreddare per circa dieci minuti.

Al forno

Un’altra ricetta, invece, contempla l’utilizzo del forno.

Bisognerà tagliare le pere a metà e posizionarle in una teglia dalla parte della buccia. A questo punto si potranno aggiungere un bicchiere di vino, o di acqua e 50 grammi di zucchero.

Sarà, poi, necessario mescolare il tutto e far riscaldare il forno. Dopo aver mescolato cuocere le pere a 180 gradi nel forno per circa quaranta minuti.

Ecco svelato come portare in tavola le pere caramellate, una ricetta veloce, economica e gustosa per un dessert di pere che lascerà tutti a bocca aperta.