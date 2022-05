Dopo il raggiungimento della massima estensione ribassista indicata nel precedente report, le quotazioni di ACEA hanno virato al rialzo dando vita a un movimento di circa il 20%. Questo rialzo, però, ha subito una brusca battuta di arresto non appena ha raggiunto l’obiettivo più probabile del rialzo in corso in area 17,31 euro (I obiettivo di prezzo). Quindi, fare attenzione al titolo ACEA in quanto a breve potrebbe invertire al ribasso.

Allo stato attuale, infatti, una chiusura settimanale inferiore a 15,777 euro potrebbe aprire le porte a una fase ribassista molto importate con obiettivo più probabile in area 11 euro. Prestare, quindi, molta attenzione alla tenuta di questo livello.

Qualora, invece, le quotazioni di ACEA dovessero avere la meglio sulla resistenza in area 17,31 euro, allora il titolo potrebbe dirigersi verso il II obiettivo di prezzo in area 19,79 euro. La massima estensione al rialzo, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 22,27 euro.

La valutazione del titolo ACEA

Il titolo presenta tantissimi punti di forza. Al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell’azienda risultano particolarmente elevati. La società, poi, gode di interessanti multipli degli utili. Infine, questo titolo è di grande interesse per investitori in cerca di rendimento. Allo stato attuale, infatti, il rendimento del titolo è di oltre il 5% ed è previsto in crescita per i prossimi anni.

Uno dei principali punti deboli di ACEA, invece, è quello legato alla sua posizione finanziaria. Se da un lato, infatti, l’indice di liquidità è di poco superiore a 1 sia nel breve che nel lungo termine, l’indebitamento è abbastanza elevato. Il rapporto Debito Totale/Capitalizzazione, infatti, è superiore al 200%.

Le raccomandazioni degli analisti hanno un consenso medio comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 36% circa.

Attenzione al titolo ACEA, a breve potrebbe invertire al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario ACEA (MIL:ACE) ha chiuso la seduta del 4 maggio in ribasso dello 0,12% rispetto alla seduta precedente a quota 16,30 euro.

Time frame settimanale

