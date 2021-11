Sono in pochi a sapere di aver accesso, in quanto giovani, a tariffe scontate e numerosi vantaggi rispetto alla soluzione standard generalmente proposta. ITA Airways, Italo, Trenitalia e tante altre società hanno già aderito a questa iniziativa, proponendo regolarmente importanti offerte su tutti i biglietti. Risparmio garantito e, in alcuni casi, fisso e al minimo di vendita. Chi rientra nella categoria giovani? Come fare per selezionare lo sconto? È possibile prenotare questa tariffa online? Questo e molto altro nei paragrafi di seguito.

Come risparmiare sui voli

Finalmente la tariffa per tutti i giovani viaggiatori dal risparmio bomba su treni e aerei è arrivata. I pregi vanno dal semplice sconto sul prezzo base all’accesso a numerosi vantaggi, generalmente piuttosto costosi. È il caso di ITA Airways che, su una linea già tracciata precedentemente dalla defunta Alitalia, mette a disposizione della clientela diverse Tariffe Etiche. Una di queste è la tariffa Giovani che offre, insieme ad un imperdibile sconto sul prezzo base, il bagaglio in stiva ed il cambio gratuito. Tuttavia, non è possibile visualizzare o acquistare con questa soluzione tramite web. Gli unici modi per accederci sono o tramite Customer Center, gratuito, o presso una agenzia di viaggio. Tutte le info a riguardo sono in “In tanti scelgono questa tariffa economica di ITA Airways senza sapere di avere il cambio volo gratuito”.

Come risparmiare su Italo e treni Frecciarossa

Tariffe scontate anche per i giovani viaggiatori sui treni ad alta velocità di Italo e Trenitalia. La prima offre, a tutti coloro con età fino a 29 anni, sconti fino al -50% rispetto alla tariffa Flex. Per visualizzare la tariffa scontata è necessario, in fase di ricerca del biglietto, inserire un passeggero nella categoria Giovani. Essendo soggetta a disponibilità, potremmo non vederla per tutte le soluzioni a cui siamo interessati.

Gli Under 30 potranno accedere all’offerta Giovani di Trenitalia su treni Frecce, Intercity e Intercity Notte. Fino al 50% di sconto sul prezzo della soluzione Base, acquistabile fino alle 24 ore del secondo giorno precedente la partenza. Anche in questo caso, la promozione è soggetta a disponibilità.

Altra importante opportunità di risparmio viene dal Black Friday, il periodo degli sconti più pazzi dell’anno. Sebbene il venerdì nero sia ormai passato, ci sono offerte tutt’ora attive in occasione del Cyber Monday. Alcune di queste sono in ”Volare quasi gratis con questi super sconti del Black Friday dalle compagnie aeree più rinomate”.