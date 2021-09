Il tradimento è una delle più grandi delusioni che una persona può vivere nella propria vita. Molti pensano sia legato solo alla relazione di coppia e che si tratti solo di comportamenti inopportuni a letto. Invece, il tradimento è un concetto più largo e doloroso di una mezz’ora di piacere. Possiamo tradire un famigliare, un amico o addirittura un collega al lavoro.

Tuttavia, sembra proprio che il tradimento che viviamo con il partner sia il più doloroso, il più difficile da superare. L’oroscopo ha qualcosa da dire a riguardo, a quanto pare, infatti, dobbiamo fare attenzione ai segni dell’oroscopo che probabilmente tradiscono di più il partner. Vediamo quali sono.

La lista

Partiamo dalla Vergine. Di solito i nati sotto questo segno sono insicuri e timidi. A volte, sono addirittura pigri: ebbene, ottimi segni per capire che i Vergine tradiscono poco. Infatti, hanno un carattere spesso molto generoso e dolce e non tradiranno praticamente mai. Infatti, il Vergine non ama particolarmente mettere fine alle relazioni, è troppo sentimentale. Un’avventura la vivrebbe troppo male.

Il Toro ha un’impostazione simile a quella della Vergine. Crede profondamente nella fedeltà di coppia e la rispetta sempre. L’unico caso di tradimento arriverebbe da un momento di profonda solitudine.

Il Leone è un altro segno tendenzialmente fedele. Ama il fascino, ma ama anche il rispetto. Potrebbe tradire nel momento in cui il partner gli abbia fatto subire un qualsiasi torto. Un tradimento come vendetta, quindi.

Attenzione ai segni dell’oroscopo che probabilmente tradiscono di più il partner

Avendo visto i segni più virtuosi, passiamo ai più viziosi. L’Acquario: non vuole appartenere a niente e a nessuno. Vede nella libertà un valore in sé e dunque il concetto stesso di tradimento gli è estraneo.

I Pesci, invece, hanno la necessità costante di evadere, di andare altrove. La volontà di conoscere il Mondo porta i nati sotto questo segno ad andare a scoprire anche altre persone.

Infine, i Gemelli. Purtroppo, gli astri ci dicono che i Gemelli sono un segno che presenta un alto tasso di infedeltà. In particolare, sembra proprio che sia la caratteristica di dire molte bugie a portare questo segno a vivere una vita spesso clandestina. I nati sotto il segno dei Gemelli non vorrebbero prendersi le responsabilità delle proprie azioni e dei propri gesti. Per loro, infatti, il tradimento è soprattutto fisico, un atto d’amore verso sé stessi.

