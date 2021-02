I fondi di caffè, come abbiamo visto spesso nei nostri articoli, sono riutilizzabili e benefici in molte situazioni. Come, ad esempio in qualità di concime naturale per le piante. Ma, attenzione ai danni che possono provocare i fondi di caffè eliminati in questo modo, che è spesso anche il più comune. Ci riferiamo all’eliminazione classica nelle tubature del lavandino. Un’operazione che non dovremmo mai fare, vedendone il perché in questo articolo dei nostri Esperti.

Attenzione ai fondi di caffè negli scarichi

Vuotare i fondi del caffè nel lavandino è una delle operazioni in assoluto più naturali che facciamo quotidianamente. Ma, è anche una delle più scorrette. Sì, perché, se da un lato i fondi sembrano scivolare via facilmente, alla lunga potrebbero addirittura corrodere le tubature degli scarichi del lavandino. A determinare quest’azione così nociva è l’incontro tra i fondi stessi e l’acqua corrente, che usiamo per facilitare la discesa e l’eliminazione. E, oltretutto, nel caso di condutture non particolarmente larghe, potrebbero determinare degli ingorghi e delle otturazioni.

La sinergia pericolosa

Attenzione ai danni che possono provocare i fondi di caffè eliminati in questo modo, a maggior ragione se ci aggiungiamo l’olio esausto. La procedura corretta di eliminazione dell’olio esausto prevede il suo smaltimento negli appositi bidoncini. Che poi porteremo alle isole ecologiche, o, in alcuni comuni, vengono addirittura ritirati col porta a porta. La cosa che non dobbiamo invece mai assolutamente fare è proprio quella di eliminare il grasso di cottura e l’olio esausto nel lavandino.

Purtroppo, infatti, questi scarti della nostra produzione andranno ad aggredire e corrodere sia le tubature domestiche che quelle esterne. In pochi sanno che, dovremmo vuotare anche il condimento avanzato delle insalate nel bidone e non nel lavandino. Questi suggerimenti valgono anche e soprattutto per tutti coloro che vivono in unità immobiliari indipendenti. Chiamare, infatti, una ditta di spurghi è particolarmente costoso e potrebbero essere tutti i soldi risparmiati con delle semplici attenzioni.

