Quando diamo da mangiare ai nostri amici a quattro zampe, cerchiamo, in qualche modo, di soddisfare le loro esigenze. Anche se ci fanno gli occhioni teneri, sappiamo benissimo che dolci e cibi saporiti non vanno assolutamente bene per il loro fegato. Tutti i veterinari concordano però che gran parte di frutta e verdura facciano bene anche ai nostri cani. Ma, quali sono le migliori verdure che i nostri cani possono mangiare, traendo beneficio da fibre e vitamine? Vediamo questo elenco nell’articolo dei nostri Esperti della Redazione.

Crocchette e verdure

Se i nostri compagni fedeli hanno le crocchette nella loro dieta, assicuriamoci che contengano anche le verdure. Fibre e vitamine sono fondamentali anche per la corretta digestione di Fido. Se, invece, siamo abituati a dare loro pasta e riso specifici, potremmo aggiungere queste verdure:

Attenzione al discorso pomodori, perché non sono loro nocivi solo se maturi. Quelli acerbi hanno degli alcaloidi tossici che provocano disturbi intestinali ai nostri amici a quattro zampe.

Come far assumere le verdure ai cani

Potrebbe porsi a questo punto il dilemma di come far assumere le verdure ai nostri amici. Sarebbe opportuno darle loro crude, così da mantenere intatti nutrienti e sostanze benefiche. Cani di grossa taglia, solitamente voraci al momento di calare le ciotole, non dovrebbero avere di questi problemi. Operazione più difficile con quelli di taglie più piccole e magari abbastanza reticenti. Ecco, allora che potremmo sminuzzare le verdure nelle pappe, oppure addirittura frullarle e mescolarle assieme al resto del cibo. Così da garantirci che mangino proprio tutto. Dunque sono queste le migliori verdure che i nostri cani possono mangiare in modo sereno, così che possano trarre tutti i vantaggi possibili.

