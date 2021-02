Amplifon potrebbe rappresentare un’ottima occasione di acquisto per un titolo azionario che ha sempre fatto guadagnare i suoi azionisti.

In un precedente report abbiamo evidenziato come il titolo nel 2020 abbia avuto una performance eccezionale con un rialzo superiore al 20%, ma è nel lungo periodo che ha dato il meglio di se: 370% a 5 anni, +830% a 10 anni.

Questi dati, però, anche se molto interessanti, esprimono solo piccola parte di informazione. Le domande cui ha voluto rispondere il nostro Ufficio Studi, infatti, sono “qual è la probabilità per un investimento a 5 o 10 anni su Amplifon di avere un rendimento positivo? Qual è il rendimento medio?”

Scopri i vantaggi del trading con il leader nel settore

Se riesci a individuare le opportunità quando gli altri non le vedono, noi ti aiuteremo a sfruttarle nel modo migliore. Scopri di più

Abbiamo, quindi, analizzato tutto lo storico considerando tutti i possibili investimenti a 5 o 10 anni e assumendo come data di inizio il primo giorno di ogni mese. I risultati ottenuti sono i seguenti

la probabilità che l’investimento a cinque anni abbia un rendimento positivo è del 71,9%, con un rendimento del 145% per una media del +29% all’anno;

la probabilità che l’investimento a dieci anni abbia un rendimento positivo è del 100%, con un rendimento del 358% per una media del +35,8% all’anno.

Ci sono, quindi, tutti i presupposti per un investimento di lungo periodo che abbia elevatissime probabilità di risultare vincente.

Ottima occasione di acquisto per un titolo azionario che ha sempre fatto guadagnare i suoi azionisti: le indicazioni dell’analisi grafica

Amplifon (MIL:AMP) ha chiuso la seduta del 24 febbraio a quota 33,31 euro in rialzo dello 0,09% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista, ma la settimana in corso sembra stia trovando un ottimo supporto in area 33,12 euro (I obiettivo di prezzo). La tenuta di questo livello, che già in passato ha resistito alla spinta ribassista, potrebbe costituire un ottimo trampolino di lancio per una ripresa del rialzo.

Una chiusura settimanale inferiore a 33,12 euro, invece, aprirebbe le porte a una continuazione del ribasso fino agli obiettivi successivi indicati in figura.

Una ripresa del rialzo verrebbe confermata da un segnale di acquisto del BottomHunter e/o dello Swing Indicator.

Time frame mensile

Nel lungo periodo tutto procede come da proiezione con le quotazioni che ambiscono al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 50 euro e a seguire di area 66 euro.

Solo una chiusura mensile inferiore a 31,99 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.