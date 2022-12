Come cucinare il capitone senza forno o brace ma in padella e con un sughetto divino

Il capitone è uno dei piatti della tradizione natalizia. Ma come cucinarlo per variare la solita ricetta? Ecco una proposta semplice e allettante per servire un piatto di pesce da dieci e lode.

Nel periodo natalizio tornano in tavola tanti piatti classici delle feste. Tra questi c’è anche il capitone, che fa gola agli amanti del pesce. È il nome con il quale si chiama in alcune parti d’Italia la femmina dell’anguilla. Si cucina un po’ in tutto il Paese e in tante versioni differenti. C’è chi lo fa al forno e chi fritto, mentre altri lo preferirebbero alla cacciatora.

In ogni caso, la proposta odierna sarà qualcosa di davvero sublime. Mai provato il capitone in un sughetto fatto in casa? È una ricetta che i calabresi sanno bene come realizzare. Vediamo tutti i passi per la preparazione.

Come pulire e togliere il viscido del capitone

Prima di mettere in padella il capitone e insaporirlo con erbe e altri ingredienti, dovremo necessariamente pulirlo. Per questa fase è importante procedere con attenzione, se non si vuole sbagliare. Per far sì che il pesce non si muova, possiamo servirci di due sistemi. O lo immobilizziamo con un punteruolo su una spianatoia di legno, oppure lo mettiamo in una pentola versando un bicchiere di aceto. Quest’ultimo metodo dovrebbe far morire in poco tempo l’anguilla, cosicché potremo lavorarla in tranquillità.

In entrambi i casi, proseguiremo tagliando il corpo a metà per il lungo. Agiamo con cautela, per non frantumare la spina dorsale e bucare le viscere. Effettuato il taglio, togliamo la lisca nel mezzo. Poi eliminiamo anche testa, coda e interiora. Infine, strofiniamo la pelle del pesce con del sale grosso, cosicché ci disferemo del viscidume che la ricopre. A questo punto dovremo lavarlo sotto l’acqua corrente e asciugarlo con uno strofinaccio pulito. Solo allora potremo utilizzarlo nella ricetta.

Ecco come cucinare il capitone senza forno o brace in modo saporito

Nella nostra succulenta idea il capitone cuocerà in umido, dentro un fantastico sughetto casalingo al pomodoro. Ecco gli ingredienti per 6 persone:

1 kg di capitone;

1 tazza di pomodori pelati;

2 cucchiai di capperi ;

; 2 cucchiai di olive ;

; 1 mazzo di prezzemolo;

1 limone;

2 spicchi d’aglio;

1 cipolla;

sale e pepe.

Cominciamo lasciando i capperi per 5 minuti in mezzo bicchiere di vino bianco, per togliere il sale in eccesso. Intanto, scaldiamo qualche cucchiaio d’olio extravergine di oliva in padella. Adagiamo il capitone tagliato a pezzetti e lo rosoliamo per bene da entrambe le parti. Quando avrà preso colore potremo unire aglio e cipolla tritati e lasciare insaporire per qualche istante.

Per ultimo aggiungiamo i capperi dissalati, le olive e la passata al pomodoro. Insaporiamo con una piccola punta di sale e terminiamo la cottura a fuoco lento per altri venti minuti circa. Non appena sarà pronto, potremo servirlo con una spruzzata di pepe e del prezzemolo tritato. Ecco come cucinare il capitone senza forno o brace, per ottenere un piatto sensazionale con cui inaugurare l’anno nuovo.