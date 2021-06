Qual è il rischio peggiore che può correre un utente di WhatsApp? Essere improvvisamente cancellato dalla società di messaggistica. Immaginiamoci il panico. Un giorno apriamo WhatsApp e scopriamo che il nostro account è stato cancellato, il profilo scomparso, tutte le chat eliminate e irrecuperabili. Quindi attenzione a WhatsApp perché cancella improvvisamente questi utenti per una assurda dimenticanza, che può creare non pochi disagi.

Ma chi sono gli utenti che rischiano? Sono coloro che non usano WhatsApp con una certa frequenza. O almeno rischiano coloro per che un certo periodo di tempo non accedono più alla chat. Ma vediamo meglio a quali condizioni WhatsApp cancella il profilo.

Attenzione a WhatsApp perché cancella improvvisamente questi utenti per una assurda dimenticanza

Ci sono delle situazioni che portano WhatsApp a cancellare improvvisamente un profilo dal suo data base. Perciò, chi riceve questo messaggio da WhatsApp è in un bel guaio perché la chat smetterà di funzionare improvvisamente. Una di queste evenienze è legata all’inattività. Ovvero, se non si utilizza l’applicazione di messaggistica per un certo periodo di tempo, WhatsApp registra l’inattività e cancella il profilo. Ma dopo quanto tempo si verifica questa possibilità? Dopo 120 giorni di inattività. Se per circa 4 mesi non si accede al profilo, la chat di messaggistica può improvvisamente cancellare l’account. E con il profilo vengono cancellati tutti i dati ed ovviamente tutte le conversazioni.

Ma c’è la possibilità che WhatsApp cancelli il profilo anche dopo un periodo molto più breve d’inattività. C’è la cancellazione non accedendo alla chat di messaggistica per 45 giorni ma lo si fa tra il 46° e il 120° giorno. Ma si deve accedere da un device diverso da quello regolarmente utilizzato. Facciamo un esempio. Supponiamo che abbiamo avuto accesso a WhatsApp sempre con un medesimo smartphone e dopo 45 giorni di inattività ci si collega con WhatsApp Web. In questo caso l’account sarà cancellato. Questa è una precauzione della società di messaggistica per tutelare la sicurezza e la privacy dei profili.

Approfondimento

Chi ha scoperto questa funzione di WhatsApp non ha più smesso di usarla perché è veramente utilissima e semplicemente geniale