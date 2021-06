Da ora il titolo Fos potrebbe anche volare verso il fair value stimato in area 6 euro.

Al prezzo di 3,34 euro per azione, il nostro Ufficio Studi ha inserito nella propria Lista delle raccomandazioni il titolo Fos. La società capitalizza in Borsa circa 22 milioni di euro e fornisce servizi di consulenza tecnologica in Italia.

Cosa è successo da quel momento in poi?

Procediamo per gradi.

Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione del 15 giugno al prezzo di 3,58 in rialzo dell’1,13% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 2,40 ed il massimo a 3,85.

Analisi sommaria di bilancio

Si prevede che gli utili cresceranno del 29,84% all’anno.

Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) stimano un fair value in area 4,60. I nostri studi, che sono basati sui bilanci degli ultimi 4 anni, giungono alla stima di un fair value in area 6 euro per azione.

Il nostro giudizio rimane sempre Strong Buy Long term e quindi continuiamo a guardare alla società come a una bella opportunità in ottica di investimento da cassetto.

Cosa attendere quindi da ora in poi? Quali sono i livelli operativi da tenere in dovuta considerazione e quali quelli che potrebbero portare ad un’accelerazione al rialzo o al ribasso?

Da ora il titolo Fos potrebbe anche volare verso il fair value stimato in area 6 euro

La tendenza di breve, medio e lungo termine continua a essere rialzista, e al momento dopo una fase laterale delle ultime 3/4 settimane, i prezzi sembrano pronti a ripartire in modo anche spedito al rialzo. Da oggi quindi, la probabilità di assistere ad ulteriori forti rialzi di breve termine è davvero molto elevata.

I nostri consigli operativi e quale strategia porre in essere fin da subito

Per chi possiede il titolo come da precedenti indicazioni operative, mantenere con stop loss/profit di lungo termine a 3,30. Supporto di breve termine a 3,41. Per chi volesse comprare il titolo a mercato può attenersi agli stessi livelli operativi.

Mantenere per target a 6 euro da raggiungere per/entro 18/24 mesi.

Si procederà per step.