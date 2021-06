Ci sono posti davvero meravigliosi in cui vorremmo passare le nostre vacanze. Talmente belli che principalmente ci sono due cose che possono fermarci: i prezzi e la distanza. Non siamo tutti milionari e nemmeno giovanissimi. Quindi anche il viaggio può essere un importante criterio di selezione della nostra vacanza. Prima della pandemia non si contavano le centinaia di trasporti quotidiani da e per il mare con treni, bus e aerei. Adesso stanno riprendendo, ma a fatica ancora. E se non abbiamo voglia di prendere la macchina e guidare esistono comunque delle mete belle e facili da raggiungere. Questa meta eterna è inserita nelle località più facili da raggiungere con qualsiasi mezzo e sta rivivendo lo splendore degli anni ’90.

Dove trovare tutto a prezzi modici

Jesolo ha vissuto negli anni d’oro del turismo un vero e proprio boom economico. Meta preferita marina di ondate di tedeschi e austriaci, belgi e olandesi negli anni ’90 era considerata al top con Rimini per divertirsi e rilassarsi senza spendere cifre enormi. Poi, con l’avvento di Google e la globalizzazione del turismo ha risentito delle vicine Croazia e Slovenia mantenendosi comunque tra le più gettonate in Italia. Ovviamente se decidiamo di venire a Jesolo scordiamoci spiagge deserte e mare caraibico. Non perché sia brutto ma perché comunque sempre pieno di gente. Jesolo rimane comunque una meta con un buon rapporto qualità prezzo.

Questa meta eterna è inserita nelle località più facili da raggiungere con qualsiasi mezzo

Oggi tra i fattori di scelta di una località può esserci anche la comodità di arrivo. E in questo Jesolo è comoda perché posta vicina a ferrovia e autostrada. Collegata e ben servita è facilmente raggiungibile da qualsiasi parte d’Italia. Per fare l’esempio di Milano, con un solo cambio comodo e veloce, Jesolo è a poco più di tre ore di treno. I prezzi variano da stagione a stagione ma Milano-San Donà di Piave-Jesolo su ferrovia tra andata e ritorno può costare anche meno di 50 euro. Con la comodità di non avere l’assillo della guida e della ricerca del posto macchina. Senza contare comunque che qui troveremo proprio tutto per una vacanza completa e appagante.

Approfondimento

Questo lago è stato premiato per 5 volte di seguito come lago più bello d’Italia e pochi lo conoscono nonostante sia facilissimo raggiungerlo