Le pulizie fatte in questo momento dell’anno sono un’occasione per ricominciare da zero. Un piano pulito da cui partire con nuove energie. A questo scopo dedichiamo tanto tempo e impegno per essere davvero sicuri di avere una casa di nuovo splendente. C’è però l’errore che tutti commettono durante le pulizie di primavera e che è un rischio per la salute. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Gli oggetti più utilizzati della casa

Durante le pulizie di primavera arriviamo a pulire i posti più impensabili. Dietro gli armadi e sotto gli elettrodomestici, battiscopa e infissi di porte e finestre. Dedichiamo particolari energie al bagno, così da lasciarlo profumato e igienizzato. Esistono però degli oggetti che sono in grado di accumulare sino a 30 volte la quantità di germi e batteri del nostro wc. In parte questo è proprio causato dal fatto che raramente pensiamo a loro durante le pulizie. Dall’altra, sono oggetti che tocchiamo diverse volte al giorno. Infatti, sappiamo che sono proprio le nostre mani a trasportare la maggiore quantità di batteri. Ma quali sono questi oggetti?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

L’errore che tutti commettono durante le pulizie di primavera e che è un rischio per la salute

A questo punto è sufficiente pensare a come ci muoviamo in casa per scoprire quali sono gli oggetti con un’alta carica batterica. In effetti, comincia a tutto appena mettiamo il primo piede dentro la porta di casa. Cosa facciamo per prima cosa? Prendiamo le chiavi e le giriamo nella toppa. Spingiamo la maniglia per aprire e richiudere la porta. Accendiamo la luce e depositiamo le chiavi all’ingresso. In pochi secondi abbiamo toccato gli oggetti più sporchi della casa: chiavi, maniglie e interruttori. Fermiamoci a pensare, quando è stata l’ultima volta che abbiamo pulito uno qualsiasi di questi oggetti. Per molti di noi la risposta è mai.

Rischi per la salute e come evitarli

Oggi, a causa del Covid, siamo profondamente consapevoli dei danni che possono creare batteri e virus. Per questo, non dovremmo più ignorare gli oggetti che tocchiamo di più in casa. Durante le pulizie della primavera usiamo i nostri igienizzanti anche per tutte le maniglie della casa. Non dimentichiamoci poi degli interruttori, non solo quelli della luce ma anche di wc e elettrodomestici. Per pulire e igienizzare la casa in modo naturale lasciandola profumata per giorno consigliamo questo articolo.